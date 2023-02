Clamoroso episodio con la figlia vip protagonista. Stiamo parlando di Lourdes Maria Ciccone, che è stata cacciata da una sfilata. Nonostante abbia subito fatto notare di essere famosa e abbia fornito alcune spiegazioni, non hanno voluto sentire ragioni e l’hanno mandata via in maniera inaspettata. Ovviamente la sua reazione è stata abbastanza struggente, infatti è scoppiata a piangere improvvisamente come è stato possibile notare da alcune immagini che sono state diffuse in queste ore.

Lourdes Maria Ciccone è stata immediatamente cacciata dalla sfilata, nonostante fosse una persona conosciuta. L’accaduto ha avuto luogo negli Stati Uniti d’America, durante l’evento di Marc Jacobs tenutosi nella città di New York. Tra l’altro lei ricopriva anche un ruolo di rilievo, ma non le è stato perdonato un suo comportamento. Non è bastato fare riferimento a sua madre per provare ad entrare ugualmente nella manifestazione e quindi alla fine ha dovuto abbandonare ogni speranza.

Lourdes Maria Ciccone cacciata dalla sfilata

Secondo quanto scritto dal sito Today e dai vari siti internazionali, Lourdes Maria Ciccone è stata cacciata dalla sfilata di moda per il suo inatteso ritardo. Si è presentata troppo in là in base all’orario di inizio dell’evento e per la figlia di Madonna è arrivato il diniego clamoroso. Le lacrime sono scese copiose sul suo volto e anche se è ambassador della Maison Marc Jacobs è stata invitata ad abbandonare il luogo. Una vera e propria delusione per la ragazza, che è stata consolata dal suo accompagnatore.

Non è servito dunque rivelare la sua identità e il fatto che sua mamma fosse la popstar Madonna. Le regole per partecipare alla sfilata sono uguali per tutte e anche lei avrebbe dovuto rispettarle. Essendo giunta in fortissimo ritardo, è stata estromessa dalla sfilata ed è stata costretta ad incassare un durissimo colpo. Non resta ora che attendere eventuali dichiarazioni ufficiali della 26enne, che potrebbe spiegare nel dettaglio le ragioni che l’hanno indotta a presentarsi tardi. E chissà se anche la Maison Marc Jacobs vorrà dire la sua.

Il papà di Lourdes Maria Ciccone è Carlos Leon. La ragazza, nota col nome di Lola, è una modella e nel 2018 è balzata agli onori della cronaca per aver sfilato a New York senza essersi depilata. Tra lei e Madonna c’è un legame indissolubile e hanno scritto un libro, che si intitola Le rose inglesi.