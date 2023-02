Si chiama Mia Threapleton, ha 22 anni ed è la figlia di una delle attrici più brave e belle del cinema internazionale. Figlia d’arte, perché anche lei, come la talentuosa madre, ha studiato recitazione ed è diventata un’attrice. Giovedì 2 febbraio, al pre-party del Vanity Fair Rising Star BAFTA del 2023 al JOIA di Londra, gli obbiettivi dei fotografi erano tutti per lei.

L’attrice 22enne, che è stata recentemente elogiata per la sua interpretazione nel dramma di Channel 4 I Am Ruth, Mia Threapleton è stata senza dubbio felice di essere circondata da un mare di altre talentuose star. L’attrice ha scelto di distaccarsi dal cognome della mamma per muovere i suoi primi passi nel mondo del cinema senza condizionamenti e iniziare la sua carriera.

Mia Threapleton, figlia vip e attrice come la famosa mamma

Cinta in un tubino nero monospalla simile a quello indossato dalla madre ai BAFTA 2016, dove ha vinto un premio per la sua interpretazione di Joanna Hoffman nel film biografico Steve Jobs, Mia Threapleton è stata la star della serata. Bionda, bellissima e molto simile alla madre Kate Winslet, l’indimenticabile Rose di Titanic.

Una carriera nel cinema fatta di studio e lavoro e un ottimo dna visto che la madre è la grande Kate Winslet. Nell’aprile del 2020 la stessa Winslet alla conduttrice televisiva scozzese Lorraine Kelly ha raccontato che la figlia Mia Threapleton non ha voluto il suo cognome in modo da poter contare solo sul suo talento.

“La cosa più bella per lei è che ha un cognome diverso, quindi il suo lavoro iniziale non ha avuto una grande risonanza e le persone che l’hanno scritturata non avevano assolutamente idea che fosse mia figlia e, naturalmente, questa era la mia più grande paura e la cosa più importante per la sua autostima”, ha raccontato Kate Winslet.

Mamma Kate Winslet ha sempre saputo che la figlia sarebbe diventata un’attrice e così è stato. Mia Threapleton ha partecipato nel film del 2014 per la regia di Alan Rickman, A Little Chaos (Le regole del Caos), di cui era protagonista proprio Kate Winslet. Ma il vero debutto è tutto made in Italy, perché Mia Threapleton è stata la protagonista del film Shadows, diretto dal regista Carlo Lavagna e prodotto da Andrea Paris e Matteo Rovere per Ascent Film con Rai Cinema.