Ormai c’è grande preoccupazione intorno a Madonna. Uno dei suoi ultimi video mentre fa il twerking in lingerie ha raccolto tantissime visualizzazioni, ma i commenti dei suoi fan non sono affatto positivi. Il suo comportamento è messo in discussione da diverso tempo, infatti in altri articoli abbiamo fatto riferimento ad atteggiamenti sopra le righe della popstar. Difficile comprendere cosa stia accadendo nella sua vita, se sia dunque semplice divertimento o segnali di un malessere come accaduto anche a Britney Spears.

A breve vi racconteremo tutto su Madonna e su questo video del twerking con lingerie addosso. Meno di un mese fa invece ha sfoggiato un topless clamoroso. Davvero a rischio censura le foto di Madonna in topless, la quale è riuscita ad evitare la cancellazione delle stesse solo grazie ad emoji che hanno di fatto nascosto i suoi capezzoli. Questi ultimi non sono stati visibili perché ha prima postato delle caramelle per coprirli e poi dei soldi. Davvero superlativa e inaspettata la scelta dell’artista, che ha sconvolto positivamente migliaia e migliaia di suoi seguaci.

Madonna, video mentre fa twerking in lingerie: fan preoccupati

Innanzitutto in tanti si sono ormai resi conto che è diventata praticamente non riconoscibile, infatti la sua fisionomia estetica sembra essere cambiata. Comunque Madonna ha iniziato a ballare in maniera sfrenata e nel video in cui fa twerking in lingerie ha provocato tutti, tirando fuori anche la sua lingua. Certamente il risultato ottenuto è stato più che lusinghiero, infatti oltre 2 milioni di persone hanno guardato il filmato. Ma sono anche apparsi dei commenti dei suoi follower, che si sono mostrati molto molto preoccupati.

Ecco alcuni dei commenti dei suoi seguaci su TikTok: “Ormai è inquietante”, “Per favore, qualcuno la aiuti. Sono seriamente spaventato”, “Non la riconosco più”, “Ciaone, ad una certa bisogna mollare”, “Che dispiacere vederla in queste condizioni”. E altri ancora hanno voluto aggiungere: “Questa non è più Madonna”, “Io la amo, ma questa Madonna è tragica”. Quindi, non c’è stato apprezzamento nei confronti della straordinaria artista: questa nuova versione hot non ha conquistato il gradimento di tanti.

Dunque, c’è apprensione per lo stato di Madonna, che per alcuni non sarebbe più in sé. Sicuramente è sempre in grado di far parlare della sua persona, non solo per le sue immense doti artistiche. E chissà cos’altro proporrà, dopo questo twerking, il topless e anche un coming out con delle mutande fatto tempo fa.