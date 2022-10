Clamorose foto pubblicate da Madonna, che si è messa in topless e ha fatto strabiliare gli occhi a tutti i suoi fan. Nessuno si sarebbe aspettato qualcosa di simile dalla cantante, che è arrivata a 64 anni ma ha ancora un animo giovanile. E anche il fisico non è ovviamente da meno, visto che anche le ragazze la invidiano per la sua forma fisica. Certamente nell’ultimo periodo è diventata sempre più stravagante e queste ultime immagini di lei senza reggiseno hanno raggiunto l’apice della sua sana follia. E chissà cos’altro potrà fare in futuro.

Tra l’altro Madonna, oltre a questo topless sfoggiato senza vergogna, aveva fato discutere per un gesto e un annuncio ad inizio ottobre. Guardando il video di Madonna su TikTok, lei ha preso in mano delle mutande di colore rosa e ha tentato di gettarle in un cesto lì vicino. Ha fatto subito una premessa: “Se non ci riesco, significa che sono gay”. Ha sbagliato il tiro e ha poi annunciato: “Non ci sono riuscita, sono gay”. Alcuni utenti ritengono che sia stato solamente un momento esilarante, mentre altri ritengono che abbia confermato la sua omosessualità.

Leggi anche: “Sono gay”. Coming out bomba nello spettacolo: Madonna, irriconoscibile, dà la notizia





Madonna in topless su Instagram: le foto bollenti

Davvero a rischio censura le foto di Madonna in topless, la quale è riuscita ad evitare la cancellazione delle stesse solo grazie ad emoji che hanno di fatto nascosto i suoi capezzoli. Questi ultimi non sono stati visibili perché ha prima postato delle caramelle per coprirli e poi dei soldi. Davvero superlativa e inaspettata la scelta dell’artista, che ha sconvolto positivamente migliaia e migliaia di suoi seguaci. Una doppia immagine, l’ultima delle quali postata solamente poche ore fa, che ha conquistato migliaia e migliaia di ammiratori.

Madonna ha iniziato ad ottenere successo negli anni Ottanta e ancora oggi è una vera e propria popstar. Si è sempre caratterizzata per i suoi atteggiamenti trasgressivi, che spesso e volentieri le sono costate critiche durissime. Indimenticabili e cantati ancora oggi i suoi brani di maggiore successo. Tra questi ricordiamo senza ombra di dubbio Like a Virgin, Material Girl, Like a Prayer, Erotica e La isla bonita. Lei è poi diventata anche imprenditrice, infatti è riuscita a fondare una compagnia, che si chiama Maverick, proprio 20 anni fa.

Nell’agosto scorso si è appreso invece del nuovo fidanzamento di Madonna. Lui si chiama Andrew Darnell e lavora come modello. Ma da segnalare anche una sua esperienza in veste di attore nel teen drama HBO Betty. Proprio per questa ragione, essendo molto duttile a livello lavorativo, è già ritenuto “un ragazzo dai mille talenti”. Per quanto riguarda le sue passioni, è sicuramente amante del pattinaggio e dello skateboard.