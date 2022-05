I Kalush Orchestra hanno vinto l’Eurovision Song Contest 2022. Ma chi sono i Kalush Orchestra? Beh, innanzitutto va detto che fin dall’inizio della competizione il gruppo ucraino era dato per favorito. Mentre gli ultimi giorni della kermesse non sono stati positivi per gli italiani: Damiano dei Maneskin si è infortunato e ha dovuto esibirsi con una caviglia slogata, mentre Mahmood e Blanco non sono andati oltre il sesto posto.

Ma andiamo ora alla scoperta dei Kalush Orchestra che, nonostante la guerra tra Russia e il proprio paese d’origine hanno portato avanti il loro messaggio di pace. Il gruppo, formatosi nel 2019, ha trionfato nella 66esima edizione della manifestazione con il loro brano “Stefania“. In realtà la canzone è dedicata alla madre del cantante della band ma è diventata un inno alla pace e alla fratellanza. Una frase in particolare, sembra ricordare il conflitto in corso: “Camminerò sempre da te per strade dissestate. Non si sveglierà, non si sveglierà, io tra le forti tempeste. Prenderà due segni dalla nonna, come se fossero proiettili”.





Chi sono i Kalush Orchestra, vincitori dell’Eurovision 2022

I Kalush Orchestra sono nati a Kaluš, cittadina nell’Oblast’ di Ivano-Frankivs’k. Sono formati dal frontman Oleh Psjuk e da Ihor Didenčuk e MC Kilimmen ai quali si sono infine aggiunti Tymofii Muzychuk e Vitalii Duzhyk. Il loro primo album in studio è stato “Hotin” e ha spalancato loro le porte del successo in patria con 6 nomination all’Yuna (premio in Ucraina). I Kalush Orchestra nascono come gruppo rap ma hanno un’anima fortemente folk.

Prima che scoppiasse la guerra in Ucraina i Kalush Orchestra erano impegnati in un tour nel loro Paese. Il gruppo è diventato molto famoso negli ultimi tempi e anche sui social hanno un bel seguito. Il loro profilo Instagram, infatti, vanta oltre mezzo milione di follower. Il brano “Stefania”, dedicato alla mamma del cantante, parla del senso di protezione tra le sue braccia e le parole sussurrate al bambino in passato.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj è intervenuto per chiedere a tutti gli europei di votare per i Kalush Orchestra proprio per dare un segnale forte nel mezzo della guerra con la Russia. E così, alla fine, è successo. Dati come favoriti gli artisti ucraini, considerati tra le band più innovative, hanno conquistato il primo posto all’Eurovision 2022.

