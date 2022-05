“Adesso ascoltatemi”. Eurovision, Damiano dei Maneskin senza freni: bordata dal palco

I Maneskin ospiti a Eurovision non si sono persi l’occasione di togliersi qualche sassolino della scarpa. È stata una serata ricca di colpi di scena segnata dal trionfo dell’Ucraina. La Kalush Orchestra con ‘Stefania’ ha ottenuto 631 voti, di cui ben 440 ricevuti con il televoto degli spettatori europei. All’Italia non è bastato invece il televoto: Mahmood e Blanco con ‘Brividi’ si sono classificati al sesto posto. Il duo vincitore del festival di Sanremo ha ricevuto tra giuria e televoto 268 consensi.



In occasione della finale della kermesse, i vincitori di Sanremo hanno presentato una versione rinnovata di ‘Brividi’ di grande impatto emotivo e scenografico. Mahmood è entrato in scena per primo, in look total black, attaccando il brano a cappella, raggiunto dopo le prime parole da Blanco in completo bianco con ricami argento. Gran finale con dialogo occhi negli occhi che si è chiuso con un abbraccio. Accolto da grandissimi applausi in platea.

Maneskin ospiti a Eurovision: frecciata alla Francia



Dopo due semifinali seguite da oltre 5 milioni di telespettatori, la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 si è aperta con un’invocazione di pace. A dare il via alla kermesse l’opening act di Rocking 1000 con ‘Give peace a chance’ di John Lennon registrata in piazza San Carlo. Subito dopo è stata la volta di Laura Pausini con un medley dei suoi successi, tra cui ‘Io canto’ e ‘La solitudine’ e il suo ultimo singolo ‘Scatola’.



Tornando ai Maneskin. La banda romana è stata accolta da un’ovazione. Con il nuovo singolo ‘Supermodel’ e una sorprendente versione di ‘If I can dream’ di Elvis Presley, la band romana si è goduta al Palaolimpico di Torino, che è esploso in un tifo da stadio, la consacrazione internazionale partita proprio dall’Eurovision Song Contest dello scorso anno, dove trionfarono con ‘Zitti e buoni’. La platea esplode al ritmo della loro performance.



I Maneskin, ospiti a Eurovision, hanno mandato una frecciata alla Francia quando Cattelan chiede loro se hanno un consiglio da dare ai Paesi in gara, Damiano lancia una frecciatina alla Francia: “Divertitevi e non avvicinatevi troppo ai tavoli”. Lo scorso anno i francesi avevano accusato i Maneskin, e Damiano, in particolare di fare uso di sistanze stupefacenti proprio durante il voto finale.

