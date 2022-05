“Questa non ci voleva”. Damiano dei Maneskin, la foto preoccupa i fan: cosa è successo a poco dall’Eurovision

Eurovision, brutta notizia per Damiano dei Maneskin. Proprio quando mancano poche ore alla finalissima del seguitissimo evento musicale internazionale i fan sono andati nel panico. Sul web e sui social sta girando infatti una foto con il frontman della rock band con in mano una stampella. È stato lo stesso Damiano David a pubblicarla sul proprio profilo Instagram. E nel giro di poche ore l’apprensione e la preoccupazione si sono diffusi: cosa è successo?

Sabato 14 maggio i Maneskin saliranno sul palco dell’Eurovision Song Contest di Torino per esibirsi durante la finale. Proprio ad un anno dal successo di Rotterdam la band romana sarà ospite d’onore della serata. E in queste ore è pure uscito il loro ultimo brano “Supermodel”. Dunque un periodo davvero ricco ed impegnativo per Damiano e i suoi. Ecco, quindi, che quella stampella, proprio in questo momento, davvero non ci voleva. E i fan stanno commentando preoccupati.





C’è chi dice: “Damiano che si sfascia prima dell’esibizione all’esc che icona” e ancora “Povero piccolo, rimettiti presto caro”. A spiegare cosa sia successo è stato lo stesso frontman dei Maneskin. Nel corso di un’intervista a La Stampa il cantante ha spiegato di aver avuto a Londra mentre stava girando un video per l’ultimo singolo “Supermodel”.

“Mi sono slogato una caviglia a Londra ieri girando il videoclip di Supermodel” le parole di Damiano David. Insomma, non si tratta di uno scherzo. E certo che salire su un palco con una caviglia slogata e una stampella non deve essere proprio il massimo. In ogni caso sempre Damiano ha cercato di essere positivo, rassicurando i suoi fan.

So it is true that Damiano is in crutches 🙁 hopefully he feels better pic.twitter.com/ctpuX5m1IN — Mel 🦦 (@zittiebuoni_) May 13, 2022

Damiano dei Maneskin ha infatti aggiunto: “Stringerò i denti, ho fatti altri show messo peggio, con una spalla che mi usciva”. Insomma l’esibizione nella finale dell’Eurovision Song Contest non è a rischio. Damiano ci sarà, vedremo se con o senza stampella. Intanto sale l’attesa per il pubblico italiano che spera nella vittoria di Mahmood e Blanco mentre Achille Lauro, in rappresentanza di San Marino, è stato eliminato. Proprio domani i Maneskin canteranno dal vivo, per la prima volta, il loro ultimo singolo “Supermodel”.

