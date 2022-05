Niente da fare per Achille Lauro all’Eurovision Song Contest 2022. Il cantante non è passato alla prima semifinale del concorso che quest’anno sta andando in scena a Torino. Ieri è stata la volta di alcuni artisti molto conosciuti in Italia, ma che hanno partecipato per altri paesi in gara. Emma Muscat si è esibita per la sua terra d’origine, Malta, mentre Achille Lauro ha gareggiato per San Marino. Entrambi non hanno raggiunto la finale.

Al PalaOlimpico Achille Lauro all’Eurovision si è presentato in tuta di pizzo nero trasparente e cappello da cowboy. Prima di salire sul toro meccanico, Lauro – ripetendo un gesto già visto a Sanremo – si è avvicinato al suo chitarrista Boss Doms per un bacio sulla bocca, mandando in fibrillazione il pubblico.

Achille Lauro, chi è: età, altezza, peso, fidanzata, nome vero





Achille Lauro all’Eurovision: niente da fare per il rappresentante di San Marino

L’intero palazzetto ha apprezzato molto l’esibizione di Achille Lauro, ma per lui non c’è stato nulla da fare. “Non ci sto, così non ci sto. Achille ha fatto una grande performance. Sono arrabbiato, che delusione, non mi presento per la finale di sabato”, ha commentato in un mix di rabbia e sconforto Cristiano Malgioglio in merito alla stroncatura toccata ad Achille Lauro all’Eurovision.

Serafico il padrone di casa Gabriele Corsi che dice: “Siamo d’accordo, ma l’Eurovision va avanti. Ora tutti uniti per Blanco e Mahmood”. Crisi superata subito da Malgioglio. Una serata che è andata decisamente meglio per i presentatori in scena: Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. I tre hanno dato il meglio di loro e si è percepito anche affiatamento nel trio. E se Achille Lauro all’Eurovision Song Contest 2022 non ha convinto (qui la splendida performance a Una voce di San Marino), stavolta l’hanno fatto Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio per il commento Rai.

IL LIMONE DI ACHILLE LAURO IN MONDOVISIONE STO ASCENDENDO#Eurovision #ESCita pic.twitter.com/HDL4sdiFaL — francesco / Kenoby May 27th (@DarthCesco) May 12, 2022

Quella del 12 maggio era la serata de Il Volo. Così, dopo tutte le esibizioni di tutti gli artisti in gara, è andata in scena la suggestiva ospitata dei 3 tenori. La cosa interessante è che Gianluca Ginoble, colpito dal Covid, ha cantato in collegamento. Il trio ha dato vita a una performance memorabile di “Grande amore”, intonata in più lingue e in chiave rockettara. Tutto bene, a parte che dispiace per Achille Lauro all’Eurovision per questa finale non raggiunta.

“Ecco perché l’ha fatto”. Sanremo 2022, Achille Lauro sul palco con un bicchiere in mano: dietro c’è un motivo preciso