“Ecco perché l’ha fatto”. Sanremo 2022, Achille Lauro sul palco con un bicchiere in mano: dietro c’è un motivo preciso

Sanremo 2022, Achille Lauro ancora sotto i riflettori. Anche la 72esima edizione del Festival della musica italiana è volto al termine, regalando puntata dopo puntata grandi emozioni e colpi di scena. Proclamato il podio sul palcoscenico del Teatro Ariston, lo stesso che per 5 appuntamenti consecutivi ha visto alternarsi 25 artisti. E Achille Lauro, anche per la serata finale, ha fatto in modo che la sua esibizione rimanesse impressa nella mente di tutti.

Un artista che non si è mai smentito fin dalla sua prima apparizione. Consapevole di andare incontro ad accese critiche, Achille Lauro ha nuovamente deciso di portare sul palcoscenico il sé più autentico, non mettendo da parte quel pizzico di ‘trasgressione’ che lo ha sempre caratterizzato.

Piaccia o non piaccia, Achille Lauro non concede mezze misure lasciando che i suoi gesti e performance vengano capiti da un pubblico in grado di guardare ben oltre le apparenze. E anche per la serata finale del Festival, il gesto sul palco ha destato qualche sospetto.





Un bicchiere in mano, sorseggiato proprio nel corso della sua esibizione, davanti alle telecamere e quasi non curante del pubblico: quale significato si nasconde dietro questo gesto? Al di là di ogni aspettativa e sospetto, questa volta Achille Lauro non lancia alcuna provocazione.

Infatti nessun riferimento ai primi tempi di successo dell’artista, quando dopo il lancio di Rolls Roys, l’artista si è spesso presentato sul palco con una coppa tra le mani. Questa volta Achille pare sia stato eletto come testimonial di un noto brand di vodka di lusso. A conferma di questo, non occorre fare altro che notare i tag del marchio in bella vista sulle sue foto che circolano sui social.