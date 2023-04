Ginevra Lamborghini, accuse pesanti… e c’entra la sorella. Da qualche tempo non sentivamo più parlare di Ginevra Lamborghini. D’altra parte, si sa, ci vuole poco per andare ‘in tendenza’ e poi finire nel dimenticatoio, o comunque fluttuare tra gli alti e bassi delle volubili preferenze di pubblico e social. La sua esperienza al Grande Fratello Vip 7 è stata al centro delle attenzioni, sia per la precoce squalifica sia per la sua storia-non storia con Antonino Spinalbese.

La liaison tra l’ex di Belen Rodriguez e la cantante, erede della famiglia nota in tutto il mondo per aver dato il nome ad una delle più leggendarie case automobilistiche italiane, non è mai decollata veramente. Ciò non ha impedito ad un nutrito gruppo di fan di creare la community dei “Gintonic” che ha sperato – e forse spera ancora – che tra i due potesse nascere qualcosa. Ora, però, a far parlare è altro: si parla di plagio, l’accusa è stata rivolta a Ginevra Lamborghini e coinvolge pure la sorella Elettra (con la quale non scorre buon sangue, ndr).

Pioggia di critiche su Ginevra Lamborghini: cosa è successo

Il nuovo singolo di Ginevra Lamborghini “Equatore” è uscito lo scorso 14 aprile. Si tratta di un pezzo che la cantante ha realizzato in collaborazione con Dj Matrix. Chissà se lo vedremo tra le hit dell’estate che tra un paio di mesi – a meno di un’inversione di direzione delle stagioni visto il freddo attuale – dovrebbe scaldare i nostri cuori. Intanto, però, è scoppiata la polemica.

La canzone, infatti, ricorda il sound dei classici tormentoni estivi e proprio per questo c’è chi ha accusato Ginevra Lamborghini di aver copiato nientepopodimeno che lo stile e la musica della sorella: “Ma sembra la voce di Elettra” scrive qualcuno nei commenti al video diffuso in rete. Altri commenti degli utenti social sono parecchio duri: “Fosse il plagio il problema. Un testo inutile, una melodia banale e lei ha la vocalità della bambina che cantava ‘A natale puoi’ nella pubblicità”.

Mo ve ne siete accorti che la voce di gLambo e simile alla sorella Elettra giusto per ricordarvi sono sorelle e il talento di cantare lo hanno entrambe tempo al tempo io lo sento gLambo avrà un gran successo 🔥💣 #gintonic #ginevra #equatore

pic.twitter.com/GgVTzI8W5N — Angelica (@angelmel80) April 15, 2023

C’è però anche chi non è d’accordo e fa i complimenti a Ginevra. E anche qui Elettra Lamborghini viene tirata in ballo: “Sinceramente non sono d’accordo con te! Sono due voci totalmente diverse! Poi se devo dirla tutta, sicuramente Elettra ha un sacco di successo, la musica che fà è orecchiabile, è anche brava, ma a livello di tecnica ed estenzione vocale, Ginevra la supera di gran lunga!“. E voi, chi preferite tra le due? In fatto di musica, eh…

