Prosegue il successo mondiale dei Maneskin, la band italiana che dalla partecipazione a X Factor ha spiccato il volo. Un successo dopo l’altro i Maneskin hanno iniziato il loro tour mondiale con 48 concerti fra Nord America ed Europa. Le date del Loud Kids Tour sono aumentate e includono ora il primo headline tour in Nord America, oltre a diverse aggiunte agli show nei palazzetti italiani. Il Tour europeo nei club, precedentemente posticipato, si sposta nei palasport nel 2023, si legge sull’Ansa.

“Vi annunciamo con grande emozione che il nostro Loud Kids tour si è fatto ancora più rumoroso ed è diventato mondiale! – dichiarano i Maneskin -. È cresciuto e comprenderà le nostre prime vere date da headliner negli Stati Uniti. Mentre la capienza di tutti gli show europei al chiuso è stata incrementata, per via della grande richiesta. Abbiamo inoltre aggiunto alcune nuove date per tutti coloro che non sono riusciti a prendere i biglietti in tempo”.

Leggi anche: “Si è fatto male”. Damiano dei Maneskin, gran botta durante il concerto: cosa è successo





Maneskin, rissa durante un concerto a Philadelphia

Il tour mondiale è partito il 31 ottobre da Seattle e toccherà le più grandi città degli Stati Uniti come New York, San Francisco, Las Vegas, Washington e sconfinerà anche in Canada. Nel 2023 è previsto il tour europeo con le capitali del Vecchio Continente come Londra, Parigi, Berlino che ospiteranno il rock dei Maneskin e nuove date in Spagna, Danimarca, Austria, Lettonia ed Estonia.

Un piccolo fuori programma è stato registrato durante il concerto dei Maneskin al Fillmore di Philadelphia, completamente sold out per l’esibizione di Damiano e della sua band. Infatti c’è stata una rissa e un utente ha postato il video del momento sui social. Di conseguenza c’è stato l’intervento tempestivo della sicurezza e non è mancata la reazione stupita di Damiano David, che ha interrotto il live per permettere ai bodyguard di svolgere il loro lavoro

Rolou uma briga no show do Måneskin pela primeira vez e essa foi reação do vocalista, Damiano! pic.twitter.com/HQYDSvZdey — We In The Crowd (@weinthecrowd) November 30, 2022

“Non è mai successo, è la prima volta che scoppia la rissa a un nostro concerto. Non sto incitando alla violenza, però sapete…è sempre qualcosa. Scherzo, non siate violenti, è una m***a. Rispettate le persone vicino a voi, specialmente se sono nostri fan. Cosa stavo dicendo? Ok, grazie, avete distratto tutti”, ha detto Damiano prima di riprendere a cantare sul palco del Fillmore di Philadelphia. Su Twitter Damiano (tifoso romanista) ha commentato così l’episodio: “La cosa peggiore? La ragazza con la maglia della Lazio”. Un dettaglio che non poteva passare inosservato ai suoi occhi.