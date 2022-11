Choc al concerto dei Maneskin, Damiano ferma tutto. Una band italiana che ormai si lascia apprezzare in ogni parte del mondo. Nel corso del loro tour negli Stati Uniti, la band ha annunciato l’uscita del nuovo album dal titolo “Rush”, che avverrà a gennaio del 2023, ma nel corso del tour che li vede impegnati negli Stati Uniti è successo molto altro ancora.

Choc al concerto dei Maneskin al Pepsi Center WTC di Città del Messico. Una serata all’insegna del rock più esplosivo ma anche momenti di tensione durante l’esibizione sul palco della band italiana. Infatti nel corso del concerto dello scorso 26 ottobre, Damiano si è visto costretto a fermare tutto.

Choc al concerto dei Maneskin, Damiano costretto a fermare tutto: “Ha bisogno di aiuto”

Il frontman della band italiana non ha perso un solo secondo e ha subito lanciato un appello chiaro, interrompendo l’esibizione: “C’è una persona qui che ha bisogno di aiuto”, ha detto in inglese chiamando i soccorsi e facendo cenno al pubblico di non accalcarsi troppo. Poi ha aggiunto, lasciando subito il microfono e chiedendo ai compagni di smettere di suonare. (“La famiglia si allarga”. Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri, l’annuncio emoziona i fan).

” Fermi, fermi, fermi . Non sto scherzando ragazzi, vi dovete spostare, c’è gente che ha bisogno di aiuto e dovete portarlo fuori di qui. Ci sono persone che hanno bisogno di aiuto. E voi quaggiù al palco, dovete essere più attenti. Adesso ripartiamo”. Damiano non ha solo fermato il concerto, ma si è anche diretto personalmente verso le prime file per accertarsi delle condizioni dei fan. Una clip che da quel momento in poi è diventata virale sui social su TikTok dopo dieci giorni da quel momento di panico.

Di recente Damiano dei Maneskin è stato colpito da un grave lutto. Il forntman della band ha dovuto dire addio al suo adorato nonno. E lo ha fatto anche con queste struggenti parole: “Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere ‘il nonno del cantante’. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po’ piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo”, ha concluso.