Splendida notizia per Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri. La coppia ha fatto un annuncio meraviglioso, riguardante l’allargamento della loro famiglia. Il tutto è stato riferito soprattutto dalla giovane, che ha corredato il post con diverse foto sul suo profilo Instagram oltre ad alcune stories pubblicate sul noto social network. Ovviamente i fan dei due sono rimasti entusiasti dinanzi a quelle immagini, che hanno riempito il cuore di gioia. Una cosa decisamente meravigliosa e inaspettata.

Una pagina social ha subito raccontato in riferimento a Damiano David dei Maneskin, Giorgia Soleri e l’allargamento della famiglia: “Oggi siamo emozionati perché dobbiamo raccontarvi una storia speciale. Alcune settimane fa avevamo pubblicato la storia di Mattia, un micio arrivato in Oasi con tanti problemi di salute. Non mangiava e respirava molto male. Aveva dolori ovunque, il pelo mancante in molti punti e varie ferite soprattutto nella zona del collo. Avevamo scoperto che aveva il palato fratturato a causa di un calcio”.





Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri annunciano allargamento famiglia

A proposito di Damiano David dei Maneskin e di Giorgia Soleri e dell’allargamento della famiglia, l’Oasi felina di Pianoro ha aggiunto: “I dolori alla colonna vertebrale erano causati da colpi simili e che il pelo mancante e le ferite che aveva intorno al collo erano dovute al fatto che era stato tenuto incatenato o legato con una corda. Inoltre era cieco da un occhio. Abbiamo iniziato a parlare con loro e abbiamo capito che avevamo davanti due persone che amano davvero i gatti e poi abbiamo scoperto che erano Giorgia Soleri e Damiano David”.

Dunque, Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri hanno deciso di prendere in adozione un bellissimo gattino. Queste le parole della modella: “Ciao, mi chiamo Ziggy Stardust👩🏻‍🎤 Vengo dall’@oasifelinapianoro, dove sono stato salvato dopo atroci sofferenze. Ho 6 anni, miagolo come una papera, scodinzolo come segno di apprezzamento, il mio occhietto azzurro è cieco, ho l’eterocromia e l’anisocoria, mi lavo facendo un rumore molto simile a quello di voi umani quando succhiate il brodo”.

Infine, Giorgia Soleri ha scritto: “E soprattutto ho raggiunto il massimo livello come gatto-cozza. Mi piace dormire, svegliare chiunque con il mio miagolio strozzato e farmi coccolare come se non ci fosse un domani. Ci vedremo spesso su questi schermi, ora vado a miagolare in faccia a mio fratello Legolas e a mia sorella Bidet, noncurante della loro perplessità”.

