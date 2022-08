Damiano David lascia i Maneskin? La domanda, seppur clamorosa, se la stanno facendo in molti. Ma perché mai? Beh, intanto vi diciamo che negli ultimi giorni il frontman della band romana ha fatto parlare per un annuncio. Nella giornata di ieri, in particolare, il cantante e la fidanzata Giorgia Soleri hanno fatto sapere di aver ‘allargato la famiglia’. I due hanno infatti adottato un gattino con patologie gravi.

“Ciao, mi chiamo Ziggy Stardust👩🏻‍🎤 Vengo dall’@oasifelinapianoro, dove sono stato salvato dopo atroci sofferenze” le parole della modella per presentare il micetto. “Ho 6 anni, miagolo come una papera, scodinzolo come segno di apprezzamento, il mio occhietto azzurro è cieco, ho l’eterocromia e l’anisocoria, mi lavo facendo un rumore molto simile a quello di voi umani quando succhiate il brodo”. Ovviamente la notizia è stata riportata da diversi portali tra i quali Rai News che però non è piaciuto a Damiano David.





Il titolo è “Damiano dei Maneskin adotta un gatto maltrattato”. E nella didascalia leggiamo: “Si chiama “Zyggy”, omaggio a Bowie, il gatto maltrattato, bianco e cieco da un occhio adottato da Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata”. A queste parole, riportate con il link all’articolo su Twitter, il cantante ha risposto con una frase che sta facendo molto discutere: “*Damiano David. Grz (grazie)”. Perché questa correzione?

Subito molti fan si sono detti delusi dal comportamento del loro beniamino. “Senza Maneskin non sei nessuno” ha scritto qualcuno. E poi: “Damiano, senza i Maneskin, stavi ancora a cantare con il coro della scuola”. Ancora: “Senza i Maneskin non saresti famoso affatto i Maneskin ti hanno dato tutto”. Qualcun altro chiede apertamente se faccia ancora parte del gruppo rock o se si è perso qualcosa. Insomma un vero polverone.

Si chiama “Ziggy”, omaggio a Bowie, il gatto maltrattato, bianco, cieco da un occhio adottato da Damiano dei Måneskin e la sua fidanzata (Video). https://t.co/d3jkOBfoyl — RaiNews (@RaiNews) August 18, 2022

L’ipotesi che Damiano David lasci i Maneskin è sicuramente remotissima in questo momento, per non dire nulla. Ma le sue parole hanno comunque deluso molti fan. In ogni caso c’è anche chi difende il cantante: “Mamma mia quante cattiverie gratuite tocca leggere. Ma che è tutta sta frustrazione e che colpa ne ha Damiano, ormai famoso a livello globale, se i media scrivono qualsiasi cosa faccia. Datevi una calmata per favore, nn è obbligatorio leggere notizie o tweet che nn vi interessano”.

Poco tempo fa era stata la fidanzata Giorgia Soleri a lamentarsi per essere spesso presentata come “la fidanzata di Damiano dei Maneskin” e non con il suo nome e cognome. Anche in questo caso c’era stato chi aveva commentato: “Invece il titolo è correttissimo, perché se uno legge Giorgia Solei, la domanda successiva è: chi è?”. E voi, siete d’accordo?

“La famiglia si allarga”. Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri, l’annuncio emoziona i fan