“Perché mi raso i capelli”. Arisa, non è questione di look: dietro c’è una ragione dolorosa

Perché Arisa porta i capelli corti? Non è solo moda, dietro c’è un motivo preciso. Gli ultimi mesi sono stati molto turbolenti per la cantante che, dopo un anno di ‘esilio’, tornerà ad Amici. Arisa prenderà il posto di Anna Pettinelli, data per partente già da settimane. Per Arisa una soddisfazione dopo la rottura con Vito Coppola. E pensare che fin dall’autunno 2021, quando si sono incontrati a Ballando, c’era stato subito grande affiatamento. Entrambi venivano da storie finite male. Lui si era lasciato, proprio l’anno scorso, dopo una relazione durata sette anni.



Lei, invece, aveva visto naufragare da poco il rapporto con il manager Andrea Di Carlo. Sembrava il grande amore e invece no. Nei giorni scorsi aveva scritto una frase sibillina in proposito: “Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle cose se non ti fermi. Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita”.





Perché Arisa porta i capelli corti? La verità



“Ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi.Un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto. Adesso sto meglio. Ho capito che l’amore vero non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non m’importa dell’esito”. (Leggi anche “Doppio colpo”. GF Vip 7, Alfonso Signorini cala gli assi: pronti 2 nomi pesanti)



Intanto nelle settimane scorse è uscito il suo nuovo singolo “tu mí perdícíon”. “Fratelli e Sorelle, domani a mezzanotte esce ‘tu mí perdícíon’. Tutto cambia, si trasforma, e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa”, l’incipit della didascalia nel quale annunciava il lancio. Di sicuro sarà una grande anno sotto tutti i punti di vista. L’ultimo periodo è stato, come detto, ricco di cambiamenti. Arisa si è mostrata con un look diverso.



E sempre meno con i capelli rasati. Un taglio spesso necessario. La cantante, stando alle dichiarazioni riportate su 361magazine.it, di recente ha confessato:“Spesso sono costretta a “rasare la chioma” a causa della Tricotillomania di cui soffro da tempo disturbo ossessivo compulsivo derivante dall’ansia.” Nel dettaglio la tricotillomania è caratterizzato da un irrefrenabile impulso di tirare e strappare i capelli dal cuoio capelluto.

