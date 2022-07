“Fatta fuori dalla giuria”. Ballando con le stelle, notizia ‘choc’ e nome top della sostituta

Ballando con le stelle, fuori Selvaggia Lucarelli? Incredibile, ma vero, secondo le ultime indiscrezioni, uno dei nomi storici del programma di Milly Carlucci potrebbe lasciare. E c’è già il nome della vip che potrebbe prendere il suo posto a partire dalla prossima edizione. Ovviamente non siamo in presenza di annunci ufficiali e la notizia dovrà essere confermata eventualmente dai fatti, però la voce sta diventando molto forte e sta scuotendo milioni di telespettatori, che seguono assiduamente la trasmissione Rai.

Ballando con le stelle, fuori Selvaggia Lucarelli è un’ipotesi che sta girando in rete e in particolare è stata rilanciata dal settimanale Vero. Intanto, nelle ultime ore il portale TvBlog ha parlato di Gabriel Garko come possibile nuovo concorrente di Ballando con le stelle. Già lo scorso anno aveva partecipato al programma come ballerino per una notte, facendosi notare e dimostrando una buona padronanza nel ballo. TvBlog ha raccontato che l’attore sarebbe pronto per la sfida e che ha spedito inviti a molti personaggi Rai.





Ballando con le stelle, fuori Selvaggia Lucarelli? Si parla di Arisa sostituta

Ballando con le stelle, fuori Selvaggia Lucarelli e dentro un personaggio che è stato protagonista proprio nel programma di Rai1. Questi i rumor del settimanale Vero, che non hanno ancora trovato reazioni ufficiali. Nonostante Selvaggia sia saldamente al suo posto dal 2016, stavolta qualcosa potrebbe essere cambiato e quindi Milly potrebbe decidere di puntare su un’altra giurata. Confermati invece sarebbero i nomi di Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Al posto di Selvaggia Lucarelli potrebbe irrompere a Ballando con le stelle la cantante Arisa, vincitrice tra l’altro dell’ultima edizione del programma con Vito Coppola. Si tratterebbe di un gradito ritorno per Milly Carlucci e il pubblico. In alternativa si vocifera che potrebbe diventare giurato Giancarlo Magalli, in caso di forfait dell’ex insegnante di Amici. Tutto è ancora in divenire e i prossimi giorni saranno fondamentali per capirne di più. Ovviamente potrebbe pure accadere che Selvaggia sarà riconfermata.

Oltre ad essere un’ottima cantante, Arisa 12 anni fa ha deciso di diventare protagonista anche nel mondo della televisione, prendendo parte inizialmente a Victor Victoria – Niente è come sembra. Poi è stata giudice di X – Factor e nel 2015 è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo. Ha anche esperienze cinematografiche come attrice e doppiatrice. E ora potrebbe tornare a Ballando con le stelle.

“Milly ha scelto lui”. Il palco di Ballando con le stelle pronto a infiammarsi, come gli occhi del pubblico