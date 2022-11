“Spazio aereo chiuso”. Allarme terrorismo nei cieli italiani, choc in volo: aereo dirottato. Cosa è successo

Volo dirottato sui cieli della Sardegna. Un volo della Emirates, l’EK209, partito dall’aeroporto internazionale di Atene “Eleftherios Venizelos” e diretto a New York, è stato dirottato all’aeroporto di partenza. Il Boeing 777 si è fermato sopra la Sardegna, in cieli italiani, dopo che un passeggero considerato ‘’sospetto’’, ha fatto alzare i livelli di guardia. Dopo l’11 settembre, le misure di sicurezza sono sempre molto alte e le autorità aeroportuali hanno fatto tornare l’aeromobile direttamente in Grecia.

A riportare la notizia è il quotidiano greco Ekathimerini. Sul volo Emirates c’erano a bordo 246 persone e da quello che si sa, sono tutte salve. Guardando i movimenti dell’aeromobile su FlightRadar, è possibile notare che lo stesso ha girato tre volte sopra Sassari, per poter rientrare nella capitale greca poco dopo. Qui i passeggeri sono stati sottoposti a controlli di sicurezza. Naturalmente, fanno sapere i media greci, nelle procedure sono stati coinvolti i servizi anti-terrorismo.

Volo dirottato sui cieli della Sardegna





Da quello che emerge, sembra che un passeggero sarebbe stato fermato al ritorno a terra per ulteriori accertamenti. Sembra poi, che la segnalazione relativa al volo EK209 della Emirates diretto a New York, sia arrivata alle autorità italiane dai colleghi greci che avevano segnalato la presenza a bordo di un possibile sospetto.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG — Fragolevantinos (@fragolevantinos) November 10, 2022

Come dicevamo, in quel momento il volo si trovava sulla Sardegna. A questo punto le autorità italiane hanno segnalato l’allerta alla Francia che ha chiuso lo spazio aereo e così il volo Emirates, dopo aver effettuato alcuni giri sul nord della Sardegna, ha invertito la rotta. Per tutto il tempo che è rimasto nello spazio aereo italiano, il velivolo è stato monitorato e i piloti non hanno chiesto alle autorità italiane di poter atterrare.

Sembra che anche un altro volo sia stato bloccato sempre all’aeroporto di Atene. Si tratterebbe di un volo per Dubai: anche in questo caso i passeggeri sono stati sottoposti a rigorosi controlli di sicurezza. Dopo i controlli effettuati su tutti i passeggeri, le forze dell’ordine del Paese balcanico hanno accertato che si è trattato di un falso allarme.

