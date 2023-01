“Sono costretto a farlo”. Denise Pipitone, il drammatico annuncio del papà

Denise Pipitone è la bimba di Mazara del Vallo scomparsa nel nulla 18 anni fa. Da allora sua madre, Piera Maggio, e il padre, Pietro Pulizzi, non hanno mai smesso di cercarla. Lo scorso settembre è comparso sui social un post toccante del papà della piccola: “Diciotto anni senza poter festeggiare i tuoi compleanni perdendoci i momenti più belli. 18 anni di angosce, lacrime e mancata felicità – si legge nel post del padre di Denise, che parlava anche a nome della madre – 18 anni senza di te, senza gli abbracci e i baci della tua cara mamma. In questo giorno particolare, abbiamo deciso in modo privato di lanciare in cielo un mega cuore rosa con su scritto una dedica per te mia dolcissima rondinella”.

Ora Pietro Pulizzi torna a farsi sentire e lo fa sui social. Il suo obiettivo è trovare un lavoro che possa assicurare a lui e alla famiglia il necessario per vivere e per portare avanti le ricerche di Denise Pipitone. L’uomo ha sempre lavorato a Mazara del Vallo, nella provincia di Trapani, e prima di innamorarsi di Piera Maggio, la donna da cui ha avuto la figlia Denise Pipitone, era sposato con Anna Corona. Quest’ultima gli aveva dato già due figlie, Alice e Jessica Pulizzi.

Denise Pipitone, il papà Pietro Pulizzi cerca un lavoro

“Il lavoro mi permette di assicurare a me e alla mia famiglia le necessità comuni e anche quelle non comuni, tutto ciò che è stato e sarà necessario in aiuto a Denise. A causa di questa mancanza adesso ho deciso di espormi pubblicamente senza esitazione purché qualcosa cambi”, scrive Pulizzi sulla sua pagina Facebook. “In un paese civile nessun essere umano dovrebbe elemosinare i propri diritti, un lavoro per vivere dignitosamente”, aggiunge il papà di Denise Pipitone. Ha sempre fatto l’autista, ma è disposto a fare altri lavori pur di trovare un altro impiego.

Pietro Pulizzi sarebbe disposto anche ad allontanarsi dalla sua terra, compatibilmente con l’impiego offerto. “Non ho mai avuto delle grandi pretese ho solo chiesto più volte di considerare la mia situazione sulla base delle mie evidenti necessità. Da sempre, ho lavorato senza risparmiarmi, le mie mansioni svolte le ho portate avanti con assoluto impegno e dedizione e di questo molti non possono che confermare”, si legge ancora nel post.

Il papà di Denise Pipitone conclude: “A causa delle mie esigenze familiari inerenti a indagini, processi ecc… ho sempre preferito non allontanarmi dalla mia città e provincia. Adesso però, se sarà strettamente necessario valuterò anche per un trasferimento lavorativo purché mi venga assicurato un impiego valido e risolutivo che adibisca alle nostre esigenze. Non sono più un giovincello ed è anche per questo che ogni singola proposta verrà attentamente da me valutata”.