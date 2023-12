Ragazza di 17 anni accoltella la compagna di classe 18enne a scuola. Purtroppo non è la prima volta che avviene un fatto del genere. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a diversi episodi di violenza che si sono consumati nell’ambito scolastico. Ai primi di dicembre un 15enne fu ferito gravemente da un ragazzo di un anno più piccolo in una scuola di Cagliari.

A maggio scorso, invece, uno studente di 16 anni aveva accoltellato la professoressa che voleva interrogarlo e poi aveva minacciato la classe con una pistola finta. E periodicamente torna il discorso sulla violenza dei più giovani, sui modelli sociali devianti, ma intanto il problema resta. Stavolta ad avere la peggio è stata una ragazza di 18 anni che è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Leggi anche: Schianto sulla provinciale tra più mezzi, ambulanze e vigili del fuoco sul posto: traffico in tilt





Lite tra 17enni: giovane accoltella più volte compagna di classe

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 dicembre nei pressi dell’istituto tecnico Michelangelo Buonarroti di Caserta durante una lezione di scuola serale. Due ragazze hanno iniziato a litigare, a quanto pare per vecchi rancori e ad un certo punto la discussione è degenerata. Una delle due ha inveito contro l’altra, poi ha tirato fuori un coltellino e ha colpito più volte la compagna di classe.

La 17enne ha colpito la compagna alla schiena, alle braccia, alla testa e alla gola. Un compagno è intervenuto per separare le due studentesse. Già in altre occasioni le due ragazze avevano avuto discussioni, ma ieri la situazione è decisamente degenerata. Subito sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri.

L’autrice dell’aggressione, che è rimasta a sua volta ferita, è stata medicata a Marcianise. La 18enne, invece, è stata ricoverata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano e i medici non hanno sciolto la prognosi. La giovane, in ogni caso, non sarebbe in pericolo di vita. La 17enne è stata quindi arrestata per tentato omicidio. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Caserta, coordinati dalla Procura per i Minorenni di Napoli.

“Commessi due gravi errori”. Michael Schumacher, 10 anni dopo nuove verità sull’incidente