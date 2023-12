Schianto sulla provinciale tra più mezzi, ambulanze e vigili del fuoco sul posto: traffico in tilt

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 dicembre, sulla strada provinciale 129 all’altezza di Bortigali in Sardegna. Per cause ancora da accertare due auto una Kia, condotta da una donna di Sassari, e una Nissan Qashqai, condotta da una donna di Bortigali, che viaggiava assieme al marito, un pensionato, anch’egli di Bortigali, si sono scontrate quasi frontalmente. Un’auto è finita sulla rotonda, capovolta, l’altra con tutta la parte anteriore accartocciata.

Sul posto è intervenuta la squadra 7A del distaccamento di Macomer dei vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza il tratto. I conducenti sono stati presi in cura dal personale del 118 per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Sempre oggi, ma sulla A4, si è verificato un incidente molto più grave.





Poco dopo le 17 di oggi, mercoledì 13 dicembre, si è verificato un incidente al chilometro 435 dell’autostrada A4 nel tratto tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Sul posto diverse ambulanze, autostrada chiusa. Morto un autista croato, ferito grave un polacco. Scrive il Gazzettino come: “L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 lungo l’autostrada A4 nel tratto tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste”.

“A causa del tamponamento uno dei mezzi è fuoriuscito dall’asse stradale. Il tratto tra San Donà di Piave e San Stino è stato chiuso. Il traffico proveniente da Venezia viene indirizzato sulla A27/A28”. Nelle stesse ore in cui si verificava in Sardegna a Bologna un altro terribile schianto costava la vita ad una donna che viaggiava all’interno di un’ambulanza.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 12.45, il mezzo di soccorso è uscita di strada, ha urtato contro un palo e poi è finita nel fossato. Le foto scattate sul luogo della tragedia mostrano il mezzo ribaltato al lato della strada e pesantemente danneggiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso.