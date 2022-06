Meteo Italia, sarà una settimana rovente: temperature fino a 45 gradi

Meteo Italia, caldo record in arrivo: temperature fino a 45 gradi. Le estati così calde, con temperature che sfiorano anche i 40 gradi sono ormai un trend consolidato. Secondo quanto riferito all’Adnkronos dal meteorologo Antonio Sanò di IlMeteo.it, “la situazione questa settimana, come nelle prossime due settimane è di caldo estivo perché si sta espandendo l’ennesimo anticiclone Africano, battezzato ‘Caronte’, che ormai sta caratterizzando questa prima parte dell’estate”.



“Di fatto negli ultimi anni questo anticiclone ha fatto la parte del leone – ha aggiunto Sanò – contrariamente a quanto avveniva normalmente con l’anticiclone delle Azzorre, oceanico, che porta un caldo meno intenso. Negli ultimi 20 anni ha prevalso quello africano e questo è già una eccezionalità, quello che prima avveniva qualche giorno all’anno adesso è quasi la norma”. Nella giornata di domani, con il solstizio d’estate, si batteranno i record di temperature massime che resistevano addirittura dall’estate infuocata del 2003.





Meteo Italia, caldo record: il picco tra mercoledì e giovedì



Previsti picchi spaventosi, come i 44-45°C di Riola Sardo (Oristano) tra domani e dopodomani, i 45°C di Scandale (Crotone) nella giornata di giovedì e i 43°C di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) e Civita (Cosenza) rispettivamente venerdì e sabato. “Per quanto riguarda sabato e domenica si prevedono 35-36 gradi un po’ ovunque, la situazione è bloccata”. (Leggi anche Allarmi Meteo, gli operatori del turismo dicono basta)



“Il picco di caldo è previsto tra mercoledì e giovedì con quasi 40 gradi sia al sud, zona della Puglia tra Bari e Foggia, 38 gradi in molte zone della Calabria e della Sicilia, 36 a Roma e Firenze, 37 a Bologna”.Oltre al caldo di giorno dovremo fare i conti pure con le notti tropicali. Queste si verificano quando la temperatura notturna non scende mai sotto i 20°C e le notti della prossima settimana in molte città italiane avranno proprio questa caratteristica.



“Non si possono fare previsioni dettagliate a lungo termine. Ciò che preoccupa di più di questa situazione è che è iniziata molto presto e non ci sono segnali di cedimento, e addirittura è in aumento. Quindi, a meno che non arrivi qualcosa di non previsto, direi un ‘miracolo’, dobbiamo sopportare questo forte caldo, con delle fasi più o meno violente, certo non dobbiamo aspettarci 40 gradi sempre, ma oltre i 30 gradi, 35 gradi, probabilmente fino a metà agosto”.

