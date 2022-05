Previsioni meteo per il weekend, tempo stabile e tanto sole in Italia con l’assalto dell’anticiclone Hannibal che riporterà condizioni calde come e forse più del maggio 2003. Per chi lo ricorda il mese primaverile rovente che precedette la famosa caldissima Estate 2003. Una prima tendenza indica che le temperature massime di Sabato 21 a Torino, Milano, Bologna, Ferrara, Palermo e Cagliari potrebbero nettamente superare quelle del Maggio 2003, rendendo questo periodo anticiclonico da record.



In pratica avremo un Anticipo d’Estate come quello di 19 anni fa confermando l’attuale gravità della situazione, anche in termini di siccità. Nel 2003 il Maggio rovente sul Nord Italia e in Francia favorì, in seguito, la persistenza di valori termici elevati. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti per il weekend condizioni di disagio elevate in Pianura Padana, soprattutto lungo l’asta del fiume Po.





Previsioni meteo per il weekend: anticipo di un’estate bollente



Ci saranno condizioni bio-meteorologiche non adatte per anziani e bambini piccoli nelle ore centrali della giornata, durante la notte per fortuna le temperature si manterranno invece ancora relativamente fresche. Nel dettaglio, dal punto di vista meteo sono attesi dei temporali in montagna nelle ore più calde della giornata, per il resto il tempo sarà soleggiato, caldo come in estate e con poca ventilazione. Unica eccezione, per quanto riguarda il vento, un paio di giorni ventosi sulla Puglia e il versante ionico.



Secondo le previsioni meteo per il weekend Prepariamoci dunque all’assalto dell’anticiclone Hannibal che, durante il weekend, riporterà condizioni calde come e forse più del 2003. Il nostro consiglio ovviamente è di andare al mare dove la brezza in questo periodo dell’anno è molto fresca e attiva. Per chi deve restare in città meglio evitare ovviamente le ore più calde, come recita il ritornello di ogni estate rovente.

Venerdì 20. Al Nord: sole e caldo estivo, temporali di calore sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: soleggiato e caldo. Tra venerdì 20 e il weekend del 21-22 l’anticiclone tenderà ulteriormente a consolidarsi con caldo in intensificazione e massime anche oltre i 30 gradi, localmente fino a punte non lontane dai 35 gradi al Sud.



