Temperature in picchiata e freddo nel weekend: in arrivo grandine e temporali

La primavera stenta ad arrivare in Italia. Nonostante qualche giorno di sole e le temperature che si sono alzate di qualche grado, l’Italia continua a vivere una fase dal punto di vista del meteo e di conseguenza non si può parlare di arrivo della primavera. Anche per quanto riguarda il weekend del 7 e dell’8 maggio saranno le piogge e il tempo instabile a farla da protagonista in Italia e per condizioni migliori bisogna attendere ancora qualche giorno.

Infatti secondo gli esperti meteo gli effetti di una perturbazione già si vedono da venerdì 6 maggio per poi essere più concreti sabato 7 maggio: infatti al Nord sono pervisti cieli nuvolosi al mattino con fenomeni isolati, più che altro in prossimità dei settori alpini e prealpini centro orientali, occasionalmente sul basso Piemonte. Nel pomeriggio instabilità temporalesca più diffusa su Alpi e Prealpi con rovesci fino al basso Veneto e il basso Friuli. Migliora, invece, tra la sera e la notte.





Meteo Italia, weekend all’insegna della pioggia

Discorso simile si può fare per il meteo nelle regioni del Centro Italia: al mattino di sabato 7 maggio sono previsti rovesci sulla Sardegna, nuvolosità irregolare sui settori peninsulari con qualche isolato fenomeno tra Adriatico e Dorsale appenninica. Nel pomeriggio ancora rovesci in Sardegna, sviluppo di qualche temporale anche lungo l’Appennino con fenomeni in locale propagazione fino alla costa tirrenica laziale. Migliora tra la sera e la notte.

Al Sud dell’Italia sono previste molte nubi fin dal mattino con piogge su Sicilia, Calabria, Dorsale appenninica, Molise e Gargano. Pertanto il quadro del meteo non è differente rispetto alle altre regioni con precipitazioni fin dal mattino in Sicilia, in Calabria e in Molise, con rovesci e temporali anche nel pomeriggio, prima del ritorno della calma in serata.

Nella giornata di domenica 8 maggio il meteo prevede nubi che continueranno a coprire il settore settentrionale, con temporali diffusi, anche in pianura. Piogge anche sulla Sardegna, in Sicilia e in Calabria, dove potrebbero verificarsi fenomeni particolarmente intensi. Il maltempo previsto per il fine settimana dovrebbe terminare i suoi effetti all’inizio della prossima, con una “rimonta dell’anticiclone” e l’arrivo del primo caldo. Secondo gli esperti del meteo, tra le giornate di martedì e mercoledì le temperature torneranno a salire, toccando anche i 30 gradi.

