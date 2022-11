Luca Panerai è morto, l’uomo è stato trovato da un collaboratore domestico in fin di vita, nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 novembre. L’uomo però non ce l’ha fatta ad attendere i soccorsi ed è morto alla Cascina Secondina di Zerbolò (nel Pavese), nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione messi in atto dagli operatori del 118. Il famoso imprenditore aveva 47 anni. Poco dopo sul posto sono giunti i i carabinieri della compagnia di Vigevano, che hanno eseguito i rilevi del caso.

Tuttavia il magistrato ha restituito la salma ai familiari per lo svolgimento dei funerali. Luca Panerai era una vera e propria figura di spicco nel mondo della finanza milanese. L’uomo era manager del gruppo Class, oltre che fondatore e amministratore delegato di Horse Tv, emittente televisiva dedicata al mondo dei cavalli. Conosciuto principalmente per via del padre, padre Paolo Panerai, presidente della casa editrice Class, attiva nel campo dell’informazione finanziaria e dei beni di lusso.

Luca Panerai è morto: aveva 47 anni





Nel suo ultimo post su Instagram, risalente al suo compleanno celebrato il 28 ottobre, Luca Panerai aveva pubblicato la foto di un bigliettino ricevuto dalla figlia Sofia: “Le persone che ami sono quelle da ascoltare anche nei giorni più grigi, quelli dove non c’è neanche una speranza di luce – aveva scritto la bambina – Sono quelle che ti fanno fare la cosa giusta, sempre”.

Sempre su Instagram, a corredo dell’immagine, Luca Panerai aveva scritto:“Sarebbe, anzi è privato, ma è talmente vero e bello e lo ha scritto Sofia, ed è così pieno di forza, dolcezza e maturità che condivido con il cuore la prima pagina”. Da sempre appassionato di cavalli ed equitazione, raccontava di sé su Linkedin.

Era laureato in filosofia in Statale a Milano e durante gli anni dell’università ha anche lavorato come correttore di bozze nella redazione di MF/Milano Finanza, dove ha svolto diverse mansioni, “avendo modo di imparare sul campo come funzioni la macchina di un giornale a 360°, dal lavoro sulle bozze al prodotto finale”. Un lutto che lascia senza parole mezza Milano.

