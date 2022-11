Choc all’Università di Salerno e della Tuscia. Tristemente sopraggiunge la morte del professore a contratto Vincenzo Del Gaudio, trovato privo di vita in una stanza d’albergo a Roma. Il professore di 41 anni si trovava nella Capitale per prendere parte a “Romaeuropa Festival 2022”, manifestazione sulle arti digitali.

Vincenzo Del Gaudio morto a 41 anni a Roma. Trovato privo di vita nella stanza dell’albergo dove stava pernottando. Una notizia improvvisa e dolorosa per tutti i familiari e colleghi del mondo accademico. Vincenzo era nato a Castellammare di Stabia e viveva Gragnano. Sulla salma del 41enne è stata disposta l’autopsia.

Leggi anche: “Poteva essere strage”. Terremoto in Italia, cosa sta succedendo dopo le forti scosse





Vincenzo Del Gaudio morto a 41 anni. Il corpo è stato trovato privo di vita nella stanza dell’albergo

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, pare che a lanciare l’allarme sia stato lo staff dell’albergo. Infatti gli inservienti della struttura alberghiera romana sono entrati in camera e la scoperta è stata un vero e proprio choc. Si ipotizza che a strappare via per sempre la vita del giovane professore sia stato un improvviso malore, una conferma che arriverà solo con i risultati dell’autopsia.

Non solo stimato professore ma anche marito e padre di due figli piccoli, di 6 e 4 anni, nel cui cuore esisterà per sempre un vuoto incolmabile per la grave perdita subita. Ed è proprio la moglie di Vincenzo che su Facebook ha scritto: “Vincenzo Del Gaudio ha finito i suoi giorni terreni ma la sua stella risplenderà sempre in tutti coloro che hanno potuto conoscerlo”. Intorno ai familiari si stringe anche il mondo accademico, seconda casa di Vincenzo.

Nelle aule dell’Università, la sua passione e la sua professionalità. Si legge sul sito Ais Sociologia: “Attoniti per questa inattesa notizia, porgiamo le condoglianze più sincere alla famiglia e a coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo”, e ancora: “Lo ringrazierete per essere stato uno studioso così profondo, vivace, lungimirante e generoso. Per AIS, Vincenzo Del Gaudio rimarrà, oltre che nei suoi lavori, nelle ricerche che questi continueranno a ispirare e sostenere”.