Inferno in strada: padre muore, figlia di 8 anni e moglie gravissime nell’incidente tra 3 auto e 2 moto

Incidente in provincia di Torino poco dopo le 18 di domenica 15 maggio lungo la provinciale tra Carignano e Carmagnola. Nell’incidente è morto un uomo, ferite le moglie e la figlia di otto anni. L’urto ha coinvolto alcune auto e due motociclette su cui viaggiavano padre, madre e figlia.

Nell’incidente è morto un uomo, Sebastiano Rosa, 54 anni, medico che viaggiava da solo nella prima moto che si è andata a scontrare con l’auto che secondo le prima ricostruzioni avrebbe invaso la corsia opposta sulla quale viaggiava. Purtroppo per il 54enne non c’è stato niente da fare, arrivati sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Mamma e figlia, invece, viaggiavano sulla seconda moto e anche loro non sono riuscite a evitare l’impatto con l’auto. La bambina, otto anni, è in gravissime condizioni (all’ospedale è arrivata già intubata con una frattura cranica con compressione cerebrale e un trauma toracico addominale con lesione della milza) e i medici hanno dovuto operarla questa notte per i gravi traumi ricevuti. La donna sta meglio, ma anche lei è ricoverata in ospedale.

L’incidente in cui è morto l’uomo è avvenuto con una vettura Classe A, guidata da una 50enne di Carmagnola. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Fiat Panda con a bordo due pensionati. Il bilancio dell’incidente è di cinque feriti e un morto. Sul luogo dell’incidenti sono intervenute diverse ambulanze, due elicotteri del servizio 118 e i carabinieri di Carignano.

