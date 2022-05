Incidente in autostrada, Jacopo muore sul colpo dopo lo schianto. L’uomo di 36 anni si trovava alla guida del proprio mezzo e aveva appena imboccato la Firenze-Pisa-Livorno, quando è avvenuto lo scontro con un’altra vettura. L’impatto è stato violento e per Jacopo Varriale nessuna speranza.

La polizia ha fatto di tutto per scongiurare il peggio ed evitare l’incidente ma ormai Jacopo Varriale aveva imboccato la strada contromano con la sua Touran, continuando a guidare per diversi chilometri fino a quando la sua auto non si è scontrata con un altro veicolo che procedeva nel giusto senso di marcia.





A bordo del mezzo, una Volkswagen T-Roc, 4 ragazzi che facevano ritorno dalla discoteca. I giovani a bordo del veicolo coivolto dallo scontro frontale, tutti tra i 23 e i 26 anni, sono ricoverati in gravi condizioni presso la struttura ospedaliera, mentre per Jacopo Varriale ogni speranza è persa.

L’uomo, nuotatore e padre di una figlia di appena 1 anno, è morto sul colpo. ‘incidente è avvenuto all’altezza dell’Interporto di Collesalvetti (Livorno). Jacopo Varriale aveva trascorso la serata con amici a cena e l’incidente mortale è avvenuto intorno alle 4 di notte.

“Abbiamo appreso questa mattina della tragica scomparsa del nostro caro amico Jacopo Varriale. Un ragazzo determinato, mite e di grande talento che in poco tempo è diventato una colonna portante del gruppo Master. La sua scomparsa ci lascia un grande dolore ed un senso di vuoto e impotenza rispetto a un destino, che ci appare estremamente ingiusto”, comunica Dimensione Nuoto Pontedera dopo aver appreso la tragica notizia della morte di Jacopo Varriale.

