Momenti di grandissima paura in Calabria. Un fulmine si è abbattuto improvvisamente su una spiaggia a Soverato, in provincia di Catanzaro, e ad essere stato colpita è stata una famiglia che era a mare. Stando a quanto appreso, le persone in questione sono originarie di Bergamo e si erano recati al Sud proprio perché hanno origini calabresi e quindi avevano intenzione di trascorrere delle giornate serene. Ma il fattaccio si è materializzato in un attimo e si è sfiorata una gravissima tragedia, con la presenza di diversi feriti.

Parlando dunque maggiormente nel dettaglio dell’evento, a causa del forte maltempo che ha preso di mira il territorio calabrese un fulmine ha centrato una spiaggia di Soverato e ha centrato quattro individui, che sono rimasti feriti. L’intera famiglia è stata trasportata d’urgenza all’interno dell’ospedale di Catanzaro, Pugliese Ciaccio. Al mare erano presenti più nello specifico marito, moglie, il loro figlio di appena sei anni e anche la suocera dell’uomo e quindi mamma della sua consorte. (Leggi anche Colpito da un fulmine in barca muore il marito dell’attrice. Aveva solo 33 anni)





Fulmine colpisce spiaggia a Soverato: 4 feriti

Come è possibile leggere sul sito Leggo, il fulmine che ha preso di mira una spiaggia di Soverato ha provocato 4 feriti. Tra questi, colui che ha avuto conseguenze peggiori è stato l’uomo, trasferito d’urgenza nel nosocomio catanzarese perché in gravi condizioni. Infatti, è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione. Non desterebbe preoccupazione lo stato di saluto della moglie e del bambino, mentre la suocera ha avuto delle lesioni non serie e ha ricevuto solo delle cure dei medici nell’ospedale di Soverato.

Dopo l’accaduto, sono intervenuti prontamente sulla spiaggia di Soverato i soccorritori del 118 e i carabinieri. Questi ultimi hanno avviato le indagini di rito per provare a comprendere come sia successo questo dramma sfiorato solo per pura fortuna. I quattro componenti della stessa famiglia non erano gli unici ad essere al mare, ma nessun altro bagnante è stato centrato dal fulmine e quindi per il resto della gente c’è stata solamente paura e una corsa sfrenata per mettersi al riparo.

Non è inusuale che i fulmini possano abbattersi con tutta la loro potenza, mettendo a repentaglio la vita umana. Nei giorni scorsi, durante una grossa perturbazione, tre persone sono decedute negli Stati Uniti nelle vicinanze della Casa Bianca, dove un fulmine è caduto al suolo. Il sito Open ha comunque precisato che la possibilità che una persona sia colpita è inferiore a uno su un milione.

