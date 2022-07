Colpito da un fulmine durante una gita in barca, William Friend muore a 33 anni. Era il marito dell’attrice star della serie tv One Tree Hill Bevin Prince. La tragedia è avvenuta domenica scorsa, 3 luglio 2022, intorno alle 15,15.

William Friend si trovava vicino all’Isola di Masonbro, nella Carolina del Nord. Stando a quanto riporta WECT di Wilmington, è stata immediatamente allertata la polizia marittima della contea di New Hanover e, arrivata sul posto, ha immediatamente attivato le prime manovre di rianimazione mentre l’imbarcazione procedeva verso la Maria di Bradley Creek per andare incontro all’ambulanza.





William Friend morto: il marito dell’attrice colpito da un fulmine

Arrivati sulla terra ferma, anche il personale medico ha provato a rianimare William Friend, ma non c’è stato nulla da fare. I paramedici hanno dovuto constatare la sua morte in ambulanza poco dopo il loro arrivo. La salma è stato trasportata presso l’ospedale della zona, dove è stata avvertita la famiglia.

William Friend è la terza vittima di un fulmine negli Stati Uniti quest’anno, secondo il National Lightning Safety Council , che ha affermato che il marito di Bevin Prince è morto durante “attività in spiaggia”. L’attrice, che ha recitato nel ruolo di Bevin Mirskey in One Tree Hill dal 2003 al 2012, non ha ancora affrontato pubblicamente la tragedia che l’ha colpita.

L’attrice Odette Annable ha invece scritto un lungo post d’addio sui social dove parla di accaduto “inimmaginabile”. “La vita e l’amore che hai dato alla mia migliore amica mi hanno fatto stare tranquilla nonostante io fossi a chilometri di distanza. Mentre mi siedo nella tua bella casa, guardando l’oceano, continuo a pensare a quale regalo hai fatto a Bevin”. “Possa tu riposare in pace, affascinante, spiritoso, bellissimo uomo britannico che amava l’America. Ti adoro”, ha concluso rivolgendosi a William Friend.

