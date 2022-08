Fulmine su cisterna di petrolio, incendio e un morto. Gravissimo incidente a Cuba dove un deposito petrolifero è esploso a quanto pare dopo essere stato colpito da un fulmine. Il bilancio al momento parla di un morto e diversi feriti, forse addirittura 80, ma potrebbe peggiorare. Si parla anche di 17 vigili del fuoco dispersi.

Tutto è avvenuto nella città di Maranzas dove l’incendio del serbatoio di stoccaggio ha provocato ben quattro esplosioni. L’agenzia di stampa ufficiale cubana ha riferito che il fulmine ha colpito prima una cisterna, poi l’incendio si è propagato ad una seconda.

La cisterna contiene oltre 25mila metri cubi di petrolio. Secondo gli ultimi aggiornamenti i feriti sarebbero saliti a 121, di cui 5 in gravissime condizioni, con 17 dispersi. Intanto il presidente del Venezuela Maduro ha inviato delle unità di soccorso per poter spegnere le fiamme.

I vigili del fuoco, infatti, sono ancora al lavoro per domare l’incendio esploso nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 agosto. Oltre 1900 persone sono state evacuate dalla zona colpita dall’incendio che si trova nella zona ovest del Paese. Sia il quartiere di Dubrocq, più vicino, sia il distretto di Versailles sono stati evacuati.

Cuba— lightning hits an oil storage facility with a volume of more than 25 thousand cubic meters.

121 people injured, 17 missing. Venezuela’s Maduro sent rescue workers to help put out the fire. pic.twitter.com/h0KyMP51vD