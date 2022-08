Famiglia distrutta in un incendio. È di dieci vittime il bilancio del terribile incendio che ha devastato una casa: sette adulti e tre bambini sono morti tra le fiamme e anche i vigili del fuoco non hanno potuto fare niente per salvare le persone intrappolate tra le fiamme e il fumo. Tra i vigili del fuoco arrivati sul posto anche il nonno dei bambini morti, che avevano cinque, sei e sette anni.

Harold Baker, un vigile del fuoco volontario nella città di Nescopeck, ha detto che tra le vittime ci sono il figlio, la figlia, il suocero, il cognato, la cognata, i tre nipoti e altri due parenti. Ha detto che i suoi due figli e gli altri parenti stavano visitando la casa della zia e dello zio per trascorrere le vacanze estive insieme. Le vittime sono Dale Baker, 19 anni, la sorella Star Baker, 22 anni, David Daubert Sr., 79 anni, Brian Daubert, 43 anni, Shannon Daubert, 45 anni, Laura Daubert, 48 anni, Marian Slusser, 55 anni.





Famiglia distrutta in un incendio, il nonno tra i vigili del fuoco

Il fuoco ha rapidamente distrutto la casa a due piani di Nescopeck, in Pennsylvania. “Tutto quello che volevo fare era entrare e raggiungere la mia famiglia. Questo è tutto ciò a cui stavo pensando, entrare e portarli in salvo”, ha detto Baker in un’intervista telefonica con The Associated Press. Baker è intervenuto sul posto con i colleghi e ha tentato l’impossibile per spegnere l’incendio e portare il salvo la sua famiglia. Appena il capo si è reso conto di chi fosse la casa Baker è stato portato via per evitare che potesse fare qualche gesto pericoloso come entrare all’interno della casa in fiamme.

Famiglia distrutta in un incendio, le indagini – Un’indagine preliminare suggerisce che l’incendio è scoppiato sotto il portico intorno alle 2:30 di notte, ha detto venerdì sera il procuratore distrettuale della contea di Luzerne Sam Sanguedolce. “Le informazioni che ho è che l’incendio è iniziato e si è sviluppato molto rapidamente, rendendo impossibile l’uscita di casa”, ha detto. Tre persone sono riuscite a sfuggire all’incendio, ha detto Sanguedolce. Nescopeck è una piccola città sul fiume Susquehanna, a circa 20 miglia a sud-ovest di Wilkes-Barre. La casa si trovava su una strada residenziale di case unifamiliari in gran parte occupate dai proprietari.

Famiglia distrutta in un incendio, anche il figlio del vigile del fuoco era un volontario – “Non c’era niente che avremmo potuto fare per entrare. Abbiamo provato, ma non siamo riusciti a entrare”, ha detto Baker, 57 anni, che è un vigile del fuoco da 40 anni. Suo figlio, il diciannovenne Dale Baker, aveva seguito entrambi i suoi genitori nei vigili del fuoco, entrando a far parte del gruppo di volontari quando aveva 16 anni.

