Tragico incidente all’altezza del casello autostradale Milano Ghisolfa sulla A4. È accaduto intorno alle 2,30 della notte di sabato 18 febbraio: per due donne di 54 e 60 anni non c’è stato scampo: secondo una prima ricostruzione sarebbero state tamponate violentemente da un secondo veicolo guidato da un uomo. Dopo l’impatto, le macchine sono poi finite contro la struttura del casello. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada.

A loro spetterà il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La scena a cui hanno assistito è stata terribile con una delle due automobili completamente accartocciata e i soccorritori hanno dovuto disincastrare le due donne dalle lamiere della loro auto Il conducente del secondo veicolo (di cui al momento non si conosce la tipologia) è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato al 118 in codice giallo all’ospedale San Carlo.

Leggi anche: Strage di giovanissimi, dai 17 ai 22 anni. Incidente choc, in 5 perdono la vita: nella stessa auto





Tragico incidente sulla A4: morte due donne di 54 e 60 anni

Le sue condizioni sono delicate, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita. Per le due donne di 54 e 60 anni non c’è stato nulla da fare e i soccorritori – appena giunti sul luogo dell’incidente – non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Un incidente terribile che ricorda quello avvenuto sulla Statale 7 Appia, la Brindisi-Taranto, nel tratto che collega Laterza a Castellaneta.

In uno scontro tra un’auto e un furgone sono morte tre persone, due donne e un ragazzo. L’impatto violento scontro si è verificato tra un’utilitaria, un’Alfa Romeo rossa e un furgone Fiat Fiorino bianco guidato da un uomo che è stato dapprima trasportato in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, poi è deceduto: si tratta di Stefano Tagariello, 36 anni di Palagianello.

🔵#Incidente #Milano Auto tamponata al casello dell'A4, morte due donne di 60 e 54 anni. Il conducente del veicolo che ha tamponato è rimasto ferito in modo non grave pic.twitter.com/M3WlXsAsfS — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 18, 2023

A perdere la vita, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, sono tre persone: in particolare si tratta di Alessandra Berardi, 32 anni di Palagianello e Antonella Sportelli di 43 di Laterza residente a Palagiano. Le donne sono morte sul colpo. Una quarta persona, un uomo, è in rianimazione. Sul posto sono giunti un’ambulanza del 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Lo scontro è avvenuto intorno alle 19 di venerdì 3 febbraio. La strada è stata chiusa al traffico. I pompieri hanno dovuto estrarre i corpi dalle lamiere.