Un dramma che si fatica a raccontare, quello dei cinque ragazzi morti stanotte in un terribile incidente a Fonte Nuova, alle porte di Roma. Erano circa le 2.30 quando, per cause da accertare, la Fiat Cinquecento sulla quale viaggiavano è finita contro un palo della luce in prossimità del bivio tra la strada provinciale Nomentana e via IX novembre, a pochi metri dall’ufficio postale di Fonte Nuova, poi contro un albero, prima di ribaltarsi diverse volte lungo l’asfalto.



Secondo quanto riportano i media locali alcuni dei corpi sono stati scagliati fuori dall’abitacolo; altri sono rimasti imprigionati tra le lamiere. Nella auto viaggiavano Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Leonardo Chiapparelli e Simone Ramazzotti, 22 anni, romani di Tor Lupara, 17enni invece le due amiche Giulia Sclavo e Flavia Troisi che, proprio ieri, festeggiava il suo compleanno. Amici da sempre, cresciuti tra le strade del quartiere, la passione per il calcio e con tanta gioia di vivere.





Roma, incidente mortale nella notte: 5 vittime tra i 17 e i 22 anni



L’impatto è stato fatale per colpo Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti e Flavia Troisi. Il cuore di Giulia Sclavo si è fermato all’alba al policlinico Umberto I di Roma, Leonardo Chiapparelli lotta per la vita all’ospedale Sant’Andrea. Sempre a quanto si apprende le sue condizioni sarebbero gravissime. La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.



La macchina era omologata per 4 e ora è stata posta sotto sequestro dalla procura di Tivoli, mentre la strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per diverse ore, per consentire ai soccorritori di effettuare le operazioni di rito. La ricostruzione della dinamica, che pare non abbia coinvolto altre vetture, è al vaglio dei carabinieri della stazione di Mentana e della Compagnia di Monterotondo.



Si tratta solo dell’ultimo terribile incidente in ordine di tempo. E che, cosa peggiore, coinvolge giovanissimi. Secondo una recente indagine infatti la causa primaria di morte tra i ragazzi di età compresa tra 15 e 24 anni sia riconducibile a incidenti stradali: un dramma che ogni anno si prende migliaia di vite.