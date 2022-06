Due incidenti in poche ore, inferno in autostrada: una vittima e 6 feriti

Incidente mortale A22. È successo intorno alle 12 nel tratto interessato dai lavori in corso, dove è presente un cambio di carreggiata, tra Carpi e Reggiolo. Poche ore dopo, quasi nello stesso tratto, si è verificato un secondo sinistro. Un violento tamponamento fra un furgone e un’autobotte che lo precedeva. I due uomini a bordo del furgone sono stati estratti dai Vigili del Fuoco e poi accompagnati in ospedale. Hanno riportato lesioni serie e sono stati portati uno all’Ospedale di Baggiovara e l’altro in volo in quello di Parma. Non sono però in pericolo di vita.



Nell’incidente delle 12 è morta una donna di 77 anni mentre il marito un 79enne, si trova in terapia intensiva con un grave trauma toracico ed è prognosi riservata. Il figlio della coppia, un 43emme ha riportato una frattura del bacino (prognosi di 40 giorni). Ancora da chiarire la dinamica sulla quale sta cercando di fare chiarezza la polizia stradale di Modena Nord.





Incidente mortale A22: traffico in tilt e lunghe code



Quello che è certo è che si è tratto di uno schianto frontale su un cambio di carreggiata, in direzione Nord. Una delle due vetture proveniente dalla corsia Sud ha impegnato quella in Nord ma avrebbe invaso durante la manovra la carreggiata opposta, scontrandosi con l’altro mezzo. Nel violentissimo impatto sono rimaste ferite gravemente altre 3 persone. (Leggi anche Il suv si schianta e prende fuoco, Claudia muore a 25 anni. Ferite altre 2 persone)



Tra queste anche un bambino di 10 anni che viaggiava sulla seconda auto con altre due persone. L’autostrada è stata chiusa tra Carpi e Reggiolo (riaperta nel primo pomeriggio), con uscita obbligatoria a Carpi per chi viaggiava in direzione Nord. Inevitabili le ripercussioni al traffico: si sono registrate lunghe code. Tra Campogalliano e Carpi, alle 15, si è arrivati a 6 chilometri di coda.



I due incidenti hanno causato la paralisi del traffico: la A22 è stata chiusa al transito tra Carpi e Rolo, con uscita obbligatoria a Carpi per chi viaggia in direzione Nord. Chiuso anche lo svincolo in entrata della stazione autostradale di Campogalliano carreggiata nord.

