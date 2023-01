È mistero a Roma, dove una donna di appena 38 anni è stata trovata morta col cranio fracassato nell’androne di casa. Ci troviamo a via Eodardo Jenner 141, in zona Monteverde. Qui, la vittima, Alessia Fiorella, è stata trovata senza vita da un residente del palazzo che ha immediatamente allarmato le forze dell’ordine. Una scena atroce quella che si sono trovati di fronte gli agenti di polizia che hanno rinvenuto il corpo della ragazza con la testa rotta e insanguinata.

Per il momento nessuno sa cosa sia successo alla povera Alessia e gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile e del distretto di polizia di Monteverde, per il momento, non escludono nessuna pista. Incidente, omicidio, oppure un’altra spiegazione. Per il momento la polizia batte tutte le piste, ma da molto da pensare il dettaglio riportato da alcuni condomini dei piani inferiori del palazzo che affermano di aver sentito delle urla provenire dai piani più alti. Cosa è successo quindi alle 36enne?

Leggi anche: Raffaele trovato morto in casa dal fratello. Le dimissioni dall’ospedale poi il malore fatale a 41 anni





Trovata morta col cranio fracassato: Alessia aveva 38 anni

Ancora nessuno lo sa con certezza, quello che è sicuro è che nelle prossime ore si cercherà di capire la causa della sua morte. Le ipotesi che vanno per la maggiore, secondo gli inquirenti, sono due: suicidio o incidente. Naturalmente, per cercare di trovare la quadra sulla morte della giovane 38enne romana, è stata disposta l’autopsia.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’appartamento della ragazza era in ordine. Come da prassi, la polizia ha sequestrato il suo cellulare insieme a un paio di scarpe e un’agenda arancione. La giovane era un’amante del fitness, dei locali glam e della vita notturna. Molteplici gli scatti sui social in cui Alessia Fiorella è presente nei club di Roma, in cui lavorava anche come ragazza immagine.

Tantissimi gli amici della 38enne, che appena saputa della tragedia sono accorsi a via Eodardo Jenner 141 per essere di supporto. Tutti sono certi che la ragazza non si sarebbe mai tolta la vita e che deve trattarsi di un incidente. In tanti però, del palazzo, sono sicuri che la donna andasse spesso al sesto piano, per poi scendere e tornare nella sua abitazione.

Leggi anche: Matteo Messina Denaro, la scoperta nel covo: cosa hanno trovato di importante