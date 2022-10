Vittorio Deganello incinta e single. Grande novità nella vita privata dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La donna, che era stata scelta dall’ex tronista napoletano Mattia Marciano col quale ha avuto una relazione, ha fatto recentemente parlare di sé. In tanti, infatti, si erano scagliati contro di lei per la storia con il calciatore della Spal Alessandro Murgia. Quest’ultimo ha lasciato moglie e figli per stare con lei e sui social è scoppiato un putiferio.

“Ma non ti fai schifo?”, “Ruba mariti, sei di una tristezza unica!”. Così Vittoria Deganello è stata letteralmente massacrata perché, appunto, accusata di aver rubato Alessandro Murgia alla moglie. In ogni caso poche settimane fa la stessa Vittoria, rispondendo al commento di un hater, ha fatto sapere che la sua storia col calciatore era terminata. E adesso l’ex UeD ha annunciato di essere in dolce attesa.

Leggi anche: “Ruba mariti”. Il calciatore lascia moglie e figli per lei, bufera sul’ex UeD





Vittoria Deganello incinta, l’annuncio sui social

Vittoria Deganello è diventata un’influencer piuttosto popolare dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. E sul suo profilo non manca di aggiornare i follower sulla sua vita privata e sentimentale. Proprio recentemente, ad esempio, è diventata zia e ha postato la foto del piccolo nipotino. Ma con l’ultimo post, che risale al 17 ottobre, ha fatto un annuncio ancora più sensazionale. Il video è quello di un’ecografia e il messaggio recita: “Sei risorsa sei il cielo e sei il mondo❤️Io e te…. Ti amo”.

Nel post non c’è alcun riferimento al papà e questo non deve stupire visto che, come la stessa Vittoria Deganello ha fatto sapere, la sua relazione con Alessandro Murgia è finita. “Non stiamo più insieme” aveva annunciato l’ex UeD e adesso in tanti si chiedono se il calciatore si assumerà la responsabilità della paternità. Per Vittoria quello in arrivo è il primo figlio, mentre per il calciatore sarebbe il terzo.

Molti follower hanno commentato il post facendo proprio riferimento a questa situazione. C’è chi sottolinea: “Ci sono uomini che non si prendono le proprie responsabilità …. Auguri Vittoria…i bambini sono sempre un dono ❤️”. Chi invece scrive: “Tutti a chiedere chi è il padre🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ la cattiveria delle donne non ha rivali….. lasciatela vivere questo magnifico momento ❤”. Mentre il calciatore è rimasto in silenzio, altri protagonisti di UeD, come Luigi Mastroianni e Dalila Branzani, hanno fatto gli auguri all’ex corteggiatrice.

“Ha rovinato una famiglia”. Bufera sulla ex UeD: “Il calciatore famoso ha mollato moglie e figli”