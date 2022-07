“Ruba mariti”. Il calciatore lascia moglie e figli per lei, bufera sul’ex UeD

“Ma non ti fai schifo?”, “Ruba mariti, sei di una tristezza unica!”. Vittoria Deganello ufficializza la relazione con il calciatore e scoppia il massacro. “Ex corteggiatrice di Uomini e donne frequenta un noto calciatore con figli e pare che lui abbia anche lasciato la famiglia per andare con lei a Ibiza”, così scriveva Deianira Marzano pochi mesi fa.

Vittoria Deganello sia stata beccata “mano nella mano” con Alessandro Murgia, il centrocampista del Perugia, fratello dell’attrice romana Nicole, amica dell’ex corteggiatrice. Da poco diventato papà per la seconda volta, il calciatore ha lasciato moglie e figli per iniziare una relazione con l’ex Uomini e Donne.





Vittoria Deganello ufficializza la relazione con Alessandro Murgia

Eleonora, ex moglie del calciatore e madre dei suoi due bambini, ha deciso di rompere il silenzio con una Instagram story: “Non avrei mai pensato di scendere così in basso in vita mia”, aveva premesso la modella. “Ma visti gli ultimo commenti invito le persone interessate a non scrivere più alludendo a chissà quale verità. I miei figli sono la priorità ed è per loro che rimango in silenzio data la gravità della realtà dei fatti”.

Poi aveva concluso: “Ci tengo a ringraziare pubblicamente chi mi ha dimostrato tutta la sua vicinanza, confido ancora in voi nel rispettare una situazione tanto delicata”. Dopo le varie segnalazioni oggi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di uscire allo scoperto. Ma non è stata una buona idea, perché nel giro di poco tempo è stata massacrata da insulti e commenti pesanti.

Le foto immortalano un giro in bici a Madonna di Campiglio, in Trentino Alto Adige, in sua compagnia appaiono le gambe e le braccia tatuate di Alessandro Murgia, che per lei ha lasciato moglie e figli. Insomma, ormai è ufficiale, i due stanno insieme e non hanno intenzione di nascondersi.

