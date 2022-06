Vittoria Deganello e Alessandro Murgia starebbero insieme. Bufera senza fine sull’ex volto di Uomini e Donne. Secondo rumors molto convincenti, l’ex corteggiatrice avrebbe intrapreso una frequentazione con il calciatore, che per lei avrebbe lasciato la famiglia. “Hai spaccato una famiglia”, è il commento medio con cui si addita volgarmente la giovane. C’è da dire tuttavia, che a lanciare l’indiscrezione sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza, i quali hanno ricevuto nelle ultime ore diverse segnalazioni al riguardo.

A questo punto, la scelta di Mattia Marciano ha iniziato così a ricevere vari attacchi su Instagram, tanto che ha poi deciso di chiudere i commenti sul suo profilo. La prima didascalia usava queste parole: “Ex corteggiatrice di Uomini e donne frequenta un noto calciatore con figli e pare che lui abbia anche lasciato la famiglia per andare con lei a Ibiza”, così scriveva Deianira. Sembra proprio quindi che Vittoria Deganello sia stata beccata “mano nella mano” con Alessandro Murgia, il centrocampista del Perugia, fratello dell’attrice romana Nicole, amica dell’ex corteggiatrice.





Vittoria Deganello e Alessandro Murgia starebbero insieme: lo scoop diventa bufera

Il motivo delle critiche, come dicevamo, è attribuibile al fatto che l’uomo ha due figli, uno nato da pochi mesi, con la sua compagna storica. In tanti quindi hanno iniziato a commentare la vicenda dicendo che Vittoria si sarebbe “messa in mezzo nella loro famiglia”.

Neanche a dirlo, i vari avvistamenti sono moltiplicati, tanto che Deianira ha dichiarato che secondo lei si tratta di una relazione ufficiale tra la Deganello e il calciatore del Perugia “visto che li hanno visti in tanti fare i piccioncini in vacanza”. Naturalmente non c’è certezza in queste frasi, solo delle supposizioni dei personaggi sopracitati: il condizionale è quindi d’obbligo.

Sempre Deianira commenta la vicenda così: “È inaccettabile che una ragazza sfasci una famiglia con due meravigliosi figli piccoli. E solo per il gusto di stare con un calciatore”. Poco dopo, attraverso le Stories, Vittoria scrive: “Non conoscete, non sapete… non parlate a caso”. Si tratta di una conferma o di una smentita, la sua? Nessuna reazione da parte del calciatore che pare abbia reso privato il suo profilo social proprio in queste ore. Seguiranno aggiornamenti.

