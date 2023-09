Joe Bastianich e quello strano messaggio per Barbara D’Urso. Come abbiamo già raccontato, l’ex padrona di casa di Pomeriggio 5, silurata in malo modo da Mediaset e sostituita egregiamente da Myrta Merlino, è in vacanza studio a Londra, dove sta seguendo dei corsi d’inglese in una prestigiosa scuola. “Neanche avesse 13 anni”, scrive un utente sui social con grande ironia. Tuttavia, anche se lontano dagli schiamazzi social del Belpaese, Barbara D’Urso è sempre sulla bocca di tutti. E l’ultimo a dire qualcosa a riguardo, è stato proprio il famoso chef Joe Bastianich.

>> “L’amante di Barbara D’Urso, il politico”. Vittorio Sgarbi choc in diretta tv, imbarazzo in studio

Sembra infatti che l’uomo nelle scorse ore si sia presentato alla stazione centrale di Milano con un cartello dove c’era scritto ‘Free Barbara D’Urso’. Ma cosa significa? Chiaramente sui social tutti hanno chiesto il motivo all’ex giudice di Masterchef, ma nessuno ha ricevuto risposta diretta. Tantissimi i commenti a riguardo: “Valla a trovare a Londra”. “Non pensavo di aver bisogno di questo episodio crossover e invece…”.





Joe Bastianich e quello strano messaggio per Barbara D’Urso

E ancora sui social: “Ma tu sei davvero un genio”. Qualcuno ricorderà infatti che tra lui e Barbara D’Urso, in passato se ne sono dette di ogni. Circa 8 anni fa infatti, il famoso showman e la presentatrice si sono ritrovati a passare una settimana insieme a New York e si sono scattati delle foto insieme. Un secondo dopo molti magazine nostrani hanno iniziato ad ipotizzare una love story.

Amore tuttavia smentito subito da Fan Page: “Sono insieme in USA, ma sono solo amici! Durante la pausa natalizia, Barbara D’Urso si è concessa un momento di relax. Ha staccato dal clamore mediatico che in genere suscita in Italia ed è volata a New York. Prendere un aereo per lei è già stata una grande vittoria, dato che non ha mai nascosto di avere paura di volare. In proposito, infatti, ha dichiarato: “L’adrenalina del volo è quasi la stessa della diretta quotidiana”.

Una volta arrivata nella Grande Mela è stata accolta dal giudice di MasterChef, Joe Bastianich. I due sono solo amici e lo chef l’ha ospitata per qualche giorno nella sua casa”. E poco dopo Barbara D’Urso dirà all’amico: “Voglio ringraziarlo per avermi ospitato e fatto conoscere la sua splendida famiglia, sua mamma Lidia, la simpaticissima nonna Erminia, 94 anni e la sorella Tanya“.

Leggi anche: “C’è lui qui davanti”. Festival del Cinema di Venezia, Cecilia Rodriguez: lite sul red carpet