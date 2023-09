Vittorio Sgarbi cita Barbara D’Urso davanti a Myrta Merlino. Attimi di panico durante la seconda puntata del nuovo Pomeriggio 5. Ospite in studio Vittorio Sgarbi, chiamato per commentare una vicenda che ha fatto molto parlare di sé. Ci riferiamo alla controversa storia di Massimo Segre e l’ex compagna Cristina Seymandi, mollata durante la festa di fidanzamento con un video divenuto virale.

Ed eccoci al punto, il famoso critico d’arte, durante la discussione (che aveva preso una piega ironica, non certo seriosa), ha fatto una battuta che di certo non è passata inosservata. Il fatto è che Vittorio Sgarbi, dopo tutto quello che è successo in quella rete e con la precedente padrona di casa, ha citato Barbara D’Urso durante la seconda puntata del nuovo Pomeriggio 5. E chiaramente lo ha fatto proprio di fronte a Myrta Merlino.





L’uomo infatti, poco prima di lanciare il filmato, dice ad alta voce: “Politico fiorentino già amante di Barbara D’Urso”. Ora, non sappiamo se Sgarbi si riferisse a qualcuno di appena citato nella trasmissione. Tuttavia le sue parole portano la regia (del quale parleremo fra poco) a troncare fermamente il video e l’audio. Di chi parlava Vittorio Sgarbi e perché citare Barbara D’Urso davanti a Myrta Merlino?

Una mancanza di stile o una provocazione? Magari, non è certo escluso, il critico d’arte non ci ha proprio pensato, anche se sembra assurdo. Riguardo invece la regia, c’è da dire che c’è stata già una piccola crisi. Il fatto è che il regista storico di Myrta Merlino è stato silurato dopo la prima puntata. Parliamo di Ermanno Corbella, da anni parte del team della giornalista. Per qualche motivo l’uomo è stato allontanato e al suo posto è arrivato Franco Bianca.

Tra l’altro, durante la seconda puntata, Myrta Merlino non ha di certo nascosto la sua contrarietà a degli errori derivanti da alcuni problemi tecnici nati dopo il cambio regia. Tutto eclissato però dalla battuta di Vittorio Sgarbi. E ora in tutta Italia tutti si dicono la stessa cosa: Barbara D’Urso continua ad esserci anche quando non c’è.

