Bianca Berlinguer, la confessione durante l’esordio a Mediaset. La donna ha iniziato la sua nuova avventura dopo l’abbandono della sua amata Rai 3. È iniziato martedì 5 settembre 2023 il suo nuovo “È sempre Cartabianca”. Stesso format, ma su rete decisamente diversa. La donna però prima di iniziare a condurre il programma, ha deciso di prendersi del tempo per sé e dire cosa è successo in questi ultimi giorni e cosa si aspetta. “Forse qualcuno si stupirà di trovarmi su questo canale – dice Bianca Berlinguer – e non vi nascondo che ne sono anche io sorpresa”.

Poi ancora Bianca Berlinguer: “Ma è stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per continuare quello che abbiamo realizzato su Rai3. Rai3 resterà per sempre nel mio cuore, ma con Mediaset abbiamo pensato di cominciare una nuova avventura. Tutto cambia e anche noi abbiamo pensato di fare una nuova esperienza, ma siamo sempre noi con la stessa passione e la stessa curiosità”.





Conclude: “Ci auguriamo di non deludere chi ci ha seguito fino ad ora, ma anche di non deludere l’affezionato pubblico di Rete 4. Sappiamo che non sarà facile, ma ce la metteremo tutta”. A questo punto Bianca Berlinguer ha fatto sapere che ci sarà come ospite fisso della trasmissione, lo scrittore montanaro Mauro Corona. E proprio con lui, Bianca ha iniziato la sua nuova avventura in Mediaset.

Ad un tratto, proprio parlando di Mauro Corona, la donna l’ha definito “inseparabile amico del cuore”. Un dettaglio che ha fatto molto piacere ai fan storici del programma. Poco dopo Bianca Berlinguer ha dato il via alle danze e ha presentato gli ospiti, i primi della serata: Giuseppe Conte, Debora Serracchiani, Flavio Briatore, Oscar Farinetti, Stefano Cappellini e Francesco Borgonovo.

Le parole di Bianca Berlinguer alla prima di #èsemprecartabianca #cartabianca pic.twitter.com/Qlc0mj13Cb — M SOCIAL MAGAZINE (@msocialmagazine) September 5, 2023

Ancora spazio per il prof. Alessandro Orsini. C’era anche Mario Giordano, che come noto, ha ‘ceduto’ la serata del martedì, con lo spostamento del suo “Fuori dal coro” al mercoledì. Non è finita poi, Bianca Berlinguer dal prossimo gennaio condurrà anche “Stasera Italia”, lo storico programma di Nicola Porro.

