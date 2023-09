Bianca Berlinguer, manco pochissimo al debutto del nuovo programma targato Mediaset. Domani sera martedì 5 settembre, infatti, partirà “È sempre Cartabianca”. Un’anticipazione di quello che sarà Bianca Berlinguer ha voluto darla sulle colonne di Tv, Sorrisi e Canzoni. “Avrò la possibilità di dar voce a tutte le opinioni sulle grandi questioni di attualità, in modo che il pubblico possa poi formarsi la propria”, ha raccontato. Spiegando poi come funzionerà il programma.

Al centro di ogni puntata l’attualità e la politica, approfondita e commentata dagli ospiti: “Come da tradizione discuteremo di problemi sociali come il salario minimo e il reddito di cittadinanza. Parleremo di alimentazione e di crisi climatica, dopo un’estate caldissima, perché è questione che riguarda tutti, noi e i nostri figli. E naturalmente daremo il giusto spazio alla guerra in Ucraina”.





Bianca Berlinguer, il primo ospite sarà Giuseppe Conte

Nelle ore scorse polemiche erano scattate intorno a Mauro Corona. A sparare a zero sullo scrittore e attivista era stato Alessandro Cecchi Paone. “Lavorerà in una rete adatta a lui…Da contribuente ero stanca di pagare lo stipendio a questo signore che, col suo modo di vestire discutibile e i suoi sproloqui, occupava un posto nella tv pubblica”.

E ancora: “Non sentivamo il bisogno di trovare Mauro Corona al seguito di una collega così esperta ed autorevole, che da lui è stata pure offesa…Speriamo che se ne liberi presto: Bianca non se lo merita…”. Se le polemiche intorno a Mauro Corona non mancano altre sono in arrivo. Un’anticipazione del Giornale spiega quali saranno i primi ospiti di Bianca Berlinguer.

“Ospiterà, come al suo solito, tesi e personaggi un po’ controcorrente, per usare un eufemismo: largo spazio al siparietto con Mauro Corona, garanzia di ascolti e ospiti fissi Alessandro Orsini, Andrea Scanzi, ma non solo, ovviamente. L’obiettivo è quello di allargare il pubblico raccogliendo anche spettatori vicini alle opposizioni”. Per il debutto, martedì 5 settembre, ci sarà Giuseppe Conte, presidente dei 5 Stelle. Sette giorni dopo, per la seconda puntata, la Berlinguer metterà sotto torchio Elly Schlein.