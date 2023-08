Milionario prepara pasta a 1 euro per risparmiare. È questa l’accusa, se proprio questo potrebbe essere il termine giusto, di una ragazza proveniente dalla Repubblica Ceca. Parliamo della bellissima Stasya Brykalova, una ragazza che lavora (sembra, ndr) nel marketing e che sui social ha scritto questa cosa in relazione al suo ragazzo. “Ha un milione sul conto corrente, cinque appartamenti a Roma, due case in Sardegna, ma si prepara la pasta da 1 euro per risparmiare a pranzo”, dice la ragazza probabilmente con ironia. La donna, c’è da dirlo, non ha un tenore di vita basso.

Sui social la si vede in continui viaggi in Costa Azzurra, Amsterdam, Malta e tante altre mete costose. Eppure, questo video è stata registrato in Italia, precisamente in Costa Smeralda, Sardegna. Qui, Stasya ha ripreso il ragazzo mentre mangia della semplice pasta fredda dentro a una vaschetta di plastica, sotto l’ombrellone. Chiaramente il video, pubblicato su Tiktok, ha fatto storcere il naso a tanta gente, rendendo la vicenda in poco tempo molto virale.





Milionario prepara pasta a 1 euro per risparmiare

Alla fine andrà a registrare oltre 2 milioni di visualizzazioni, ma sarà un numero destinato probabilmente a salire. La coppia italo-ceca vive a Roma, sembra, e tra i posti preferiti della ragazza c’è la vista dal parco degli aranci, all’aventino: uno dei posti più suggestivi di Roma. Qualcuno però sotto al video, che probabilmente non ha colto l’ironia, si è molto lamentato della vicenda con frasi del tipo: “I soldi non si fanno risparmiando, ma investendo”, dice Marco.

“È così che si rimane ricchi”, commenta Rita. “È assurdo pagare 10 volte in più un piatto di pasta”, dice poi un altro. “Li dovrà portare tutti nella tomba”, chiude serafica un’altra. Un video che chiaramente è andato a far leva sul senso di povertà che invece tanti italiano stanno affrontando in queste vacanze dai prezzi esagerati.

In tanti infatti stanno facendo come il giovane, ovvero portarsi da mangiare da casa per risparmiare almeno sul cibo. Eppure molte volte è stato appurato che (in alcuni casi) conviene quasi andare al ristorante. Un controsenso, certo, ma è così.

