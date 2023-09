Myrta Merlino e Bianca Berlinguer, la scoperta. Sono stati mesi di grandi stravolgimenti nel mondo dello spettacolo e della televisione e il nome delle due conduttrici è stato insieme a molti altri il più chiacchierato. Tensioni che si sperava fossero vicini a una tregua e che invece non sembrano volersi ancora del tutto quietare: cosa sta succedendo? La scoperta dietro le quinte del loro arrivo lascia senza parole e non può che catturare l’attenzione del pubblico di telespettatori.

Il retroscena su Myrta Merlino e Bianca Berlinguer prima del debutto in Mediaset. Caos, indiscrezioni e luci dei riflettori che restano accese sui nomi delle due conduttrici di casa Mediaset. Nelle ultime ore sul web si è diffusa alla velocità della luce una foto decisamente loquace che andrebbe a sottolineare quanto tra le due colleghe esista un legame di stima professionale e di affetto molto saldo.

Il retroscena su Myrta Merlino e Bianca Berlinguer prima del debutto in Mediaset: la scoperta dietro le quinte

Nello specifico si tratta di uno scatto che ritrae Myrta Merlino e Bianca Berlinguer insieme e sorridenti, strette in una abbraccio. Una foto che però avrebbe innescato il sospetto e che avrebbe dunque mosso Alberto Dandolo per Dagospia a ‘indagare’ sull’aria che tira in casa Mediaset. La notizia è presto servita. tenetevi forte.

“Agitazione ed altissima tensione in quel del Centro Palatino a Roma per la partenza dei programmi delle due new entry di Mediaset: Myrta Merlino e Bianca Berlinguer. Le signore del giornalismo sono assai esigenti e pignole e alle stressate maestranze tocca lavorare sodo. Alla sede capitolina del Biscione si lavora giorno e notte per assecondare ogni richiesta ed esigenza. La parola d’ordine sono rigore ed efficienza”, ha fatto sapere il giornalista.

Negli scorsi giorni Myrta Merlino ha affermato a La Stampa: “Mi sono molto riconosciuta nelle parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti riferito ad un programma giornalistico che punti decisamente sulla cronaca e sull’attualità. Quello che lui ha definito ‘un giornalismo popolare di qualità”. E se il debutto a Pomeriggio Cinque è solo una questione di ore, Bianca Berlinguer dal canto suo esordirà il 5 settembre con E’ sempre CartaBianca in onda su Rete 4: “Avrò la possibilità di dar voce a tutte le opinioni sulle grandi questioni di attualità, in modo che il pubblico possa poi formarsi la propria”, ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni.