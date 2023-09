Alla vigilia della partenza di Pomeriggio 5 Myrta Merlino si è lasciata andare: ha parlato del suo nuovo ruolo a Mediaset nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. Parole che arrivano a stretto giro di quelle affidata da Barbara D’Urso a Instagram dalle quali traspariva tutta la sua delusione per la fine di una storia iniziata quasi due decenni fa. Scriveva Carmelita: “Era il primo settembre del 2008 quando io e Claudio Brachino, allora direttore Videonews, inventammo prima Mattino5 e poi Pomeriggio5, nonché Domenica5”.

“È stata un’avventura straordinaria, che mi ha permesso di portare avanti battaglie sociali, di intervistare tutti i leader politici fino all’ultima campagna elettorale, di informarvi e tenervi compagnia durante i mesi bui della pandemia. Con dedizione e abnegazione sono stata per 15 anni al completo servizio dell’azienda, seguendo le loro indicazioni fino all’ultima puntata di quest’anno, senza mai saltare un solo appuntamento”.





Pomeriggio 5, Myrta Merlino è pronta a cominciare

Un addio improvviso con neppure il tempo di salute il pubblico che ora andrà nelle mani di Myrta Merlino. Myrta che ha spiegato il cambio di rotta di Mediaset: “Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento”.

“Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore”. Insomma, una frecciata bella e buona. Poi ha continuato su come sarà il programma: “Ci sarà molta cronaca, anche nera, che affronterò nel modo più rigoroso possibile. La politica, da sempre il mio pane, non resterà fuori dal racconto […] Un tema a me caro”.

“Tema che questa estate ci suggerisce caldamente di trattare, è quello dei femminicidi e della violenza sulle donne. Sarà una mia battaglia, nella quale voglio coinvolgere gli uomini per primi”. In riferimento alla sfida con l’amico Matano e la sua Vita in diretta ha invece aggiunto: “Quando sono uscite le indiscrezioni sul mio nome il primo a scrivermi è stato lui. Penso si possa essere concorrenti anche rispettandosi e volendosi bene”.