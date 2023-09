Splendida notizia per il vip, che ha annunciato di essere ormai prossimo al matrimonio. Ha deciso di pubblicare una meravigliosa foto insieme alla sua compagna, con la quale è legato da anni. Soltanto qualche mese fa hanno avuto la gioia di diventare genitori con la nascita del loro amato bambino e ora hanno fatto il successivo passo nella coppia. Infatti, c’è stata la proposta da parte di lui e la risposta della ragazza è stata affermativa.

Nuovi fiori di arancio nel mondo dei famosi, col vip che si unirà molto presto in matrimonio con la bellissima dolce metà. Meravigliosa l’organizzazione della proposta, infatti lui ha ripreso anche lo scenario nel quale c’è stato questo momento importantissimo. Possiamo subito anticiparvi che il futuro sposo è un noto calciatore, che attualmente gioca con la maglia di una delle squadre più rinomate della Serie A italiana.

Il vip si unisce in matrimonio con la compagna: arrivata la proposta

Il forte atleta 31enne ha preso la decisione di organizzare il matrimonio con la sua meravigliosa partner. Come è stato possibile vedere dall’immagine diffusa da lui in rete, la coppia è intenta a baciarsi e lui ha tra le braccia il figlio Nolan. La proposta ha avuto luogo con il lago di Como alle loro spalle e intorno c’erano petali rossi, candele e soprattutto una scatola, contenente l’anello, che però in quel momento era vuota. Segno che il prezioso era già stato fissato nel dito della futura sposa.

A sposarsi saranno il calciatore dell’Inter, Stefan De Vrij, e la sua compagna Doina Turcanu. La coppia è nata 6 anni fa, infatti era il 2017 quando hanno avuto il loro primo incontro. All’epoca dei fatti il difensore giocava nella Lazio. La ragazza lavora come interior design e ha una grande passione per i viaggi. Inoltre, sul social network ha un ottimo seguito, infatti ha la bellezza di 27.800 follower. E ora è pronta a diventare la moglie di Stefan.

De Vrij gioca nell’Inter dal 2018 e lo scorso mese di luglio ha rinnovato il contratto col club nerazzurro fino al 2025. Il figlio Nola è nato precisamente il 28 marzo. Parlando sempre della sua carriera, da segnalare anche 59 presenze con la nazionale olandese.