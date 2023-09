L’ottava edizione del Grande Fratello sarà quella rivoluzione decisa da Pier Silvio Berlusconi, che ai vip degli scorsi anni ha preferito dare spazio anche a personaggi non conosciuti, i cosiddetti nip. Il programma partirà l’11 settembre ed è chiamato al riscatto dopo i risultati deludenti dell’ultima edizione, finita al centro delle polemiche la decisione di Pier Silvio Berlusconi di bloccare una replica e imporre nuove regole ai concorrenti, accusati di fare troppo trash. Per la prima volta i “vipponi” condivideranno la casa con i nip, personaggi sconosciuti al mondo dello spettacolo, anche la durate del reality show dovrebbe essere ridotta rispetto alle scorse edizioni durante da settembre ad aprile.

Nuove direttive Pier Silvio Berlusconi, che ha imposto lo stop al trash, ma anche rifiuti di personaggi che avrebbero risollevato le sorti del reality show. Al Grande Fratello hanno detto no l’attrice Ornella Muti, Sara Croce, Claudia Gerini, Loredana Lecciso e soprattutto il giornalista radiofonico e conduttore de La zanzara Giusppe Cruciani.

Grande Fratello 8, i sei concorrenti ufficiali

A pochi giorni dall’inizio dell’ottava edizione del Grande Fratello sono stati ufficializzati solo sei concorrenti. L’11 settembre varcheranno la famosa porta rossa tre concorrenti nip e tre vipponi. l’ex campione olimpico Alex Schwazer, l’attrice di telenovelas Grecia Colmenares e la regista Beatrice Luzzi, sono i concorrenti famosi, mentre i nip sono Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan. In una intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, i sei concorrenti hanno spiegato cosa li ha convinti a partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Alex Schwazer ha deciso di partecipare al Grande Fratello “Per sottolineare la mia voglia di tornare alle gare per le qualificazioni alle Olimpiadi 2024”. “Perché ho voglia di avventura, di divertirmi e di mettermi in gioco”, ha spiegato invece l’attrice e regista Beatrice Luzzi. Il volto delle telenovelas Grecia Colmenares: “Vorrei che chi mi ha seguito nelle telenovelas possa conoscermi come essere umano. La gente non conosce la mia storia e vorrei raccontarla”.

E ancora i nip. Letizia Petris ha detto di aver partecipato ai provini “perché me lo merito. Per tutti i sacrifici fatti e perché credo che per me possa essere una rinascita”. “È un’occasione per mostrarmi come sono: una persona vera, semplice e genuina”, sono le parole di Giselda Torresan. Per Vittorio Menozzi è un’occasione nuova “per confrontarmi e creare nuovi legami e amicizie con persone diverse da me”.