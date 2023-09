Cecilia Rodriguez, il sospetto dopo quelle immagini. Anche la sorella di Belen, come tanti altri vip, ha sfilato sul red carpet della città lagunare in occasione dell’ottantesima Mostra del Cinema. Un evento tra i più attesi di sempre dalle celebrità che permette uno scenario di visibilità e acclamazione. Eppure nel corso della gettonatissima sfilata sul tappeto rosso, l’influencer di origini argentine è stata protagonista di una vicenda poi divenuta chiacchieratissima nel giro di poche ore.

La scoperta su Cecilia Rodriguez dopo la sfilata sul red carpet di Venezia. A diffondere l’indiscrezione è stata Deianira Marzano in seguito a una segnalazione di un utente. La vicenda è stata condivisa tra le storie Instagram con tanto di video che mostra Cecilia in posa davanti ai fotografi. Tutto sembrava procedere per il meglio, fino a quando non ha fatto qualcosa di specifico.

La scoperta su Cecilia Rodriguez dopo la sfilata sul red carpet di Venezia

A un certo punto Cecilia Rodriguez si è avvicinata alla sicurezza iniziando a intavolare una discussione con l’addetto al settore. Non si è compreso se i due stessero discutendo animosamente o meno perché l’audio risulta poco comprensibile ma sembra che dopo le parole del bodyguard, Cecilia abbia risposto: “Ma che c’entra? Allora…. C’è lui qua davanti”.

Poco dopo probabilmente si sente un’altra voce dirle: “Cecilia non ti preoccupare”, una frase sopraggiunta probabilmente a chiosa di un ipotetico fraintendimento tra Cecilia appunto e il bodyguard. Inutile dire che la vicenda ha fatto il giro del web e tutti i fan si domandano se sia giunta anche alle orecchie della diretta interessata.

Il battibecco tra Cecilia Rodriguez e la sicurezza – storia Instagram di Deianira Marzano pic.twitter.com/z6ERxK1fVL — disagiotv (@disagio_tv) September 6, 2023

Motivo in più per chiedersi se Cecilia deciderà o meno di rispondere ai dubbi dei fan e spiegare per filo e per segno come sono andate le cose. Al di là della presunta lite, Cecilia Rodriguez ha sfoggiato un abito decisamente adatto all’occasione. Trattasi di un vestito color giallo limone firmato Dundas, marchio di Peter Dundas, con scollo all’americana e spacco laterale. Il corpetto reso originale da un taglio imrpeziosito da catene dorate.