“Lui al mio fianco”. Verissimo, si parte col botto: l’annuncio di Silvia Toffanin cambia tutto

Vacanze finite anche per Silvia Toffanin, la moglie di Pier Silvio Berlusconi e aspirante signora di Canale 5 (al primo posto resta l’inarrivabile Maria De Filippi) tornerà con il suo programma Verissimo a partire dal prossimo 9 settembre. Un’edizione quanto mai rinnovata con tante novità. Nella scorsa edizione non erano mancati momenti di tensione. Un esempio? L’intervista di Gianni Sperti che aveva scatenato le polemiche. “Io ho superato il fallimento del matrimonio, lei a quanto pare la pensa diversamente”, aveva detto parlando di Paola Barale.

“Credevo che anche lei l’avesse superato, anche perché dopo di me ha avuto una storia lunga. Porta rancore forse. Sette anni insieme, se non ha capito boh. Quando dice che non sono stato me stesso, essere se stessi? Cosa voleva dire? Non lo so. Anzi lo so ma preferisco far finta di niente”. Paola Barale, raccontava Gianni, voleva: “far credere che io sia omosessuale”.





Verissimo, il primo ospite sarà Gianmarco Tamberi

Un tema sui cui Gianni Sperti è stato sempre evasivo e altrettanto ha fatto stavolta. “La cosa che mi dà fastidio è che ancora oggi ci sia questa volta di sapere che tendenza sessuale abbia una persona. Se io lo sia o non lo sia, forse sì o forse no, chi lo sa? Non lo dirò mai. E non lo dirò mai perché dirlo vorrebbe dire mettersi un’etichetta e quindi fare una differenza e quindi essere diverso da un gruppo di persone”.

Gianni potrebbe tornare. Intanto Silvia Toffanin nella prima puntata sarà accompagnato da un big nella prima puntata. La conduttrice di Canale 5 aprirà le danze ci penserà Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto ai Mondiali di Budapest 2023. “Questa stagione mi ha dato tanto, tantissimo, ma soprattutto mi ha dato risposta a quello che era uno dei miei dubbi più grandi”.

“Dopo quel fantastico oro di Tokyo sarei stato ancora in grado fisicamente e mentalmente di continuare la mia carriera ad alto livello? La mia risposta definitiva è: Parigi 2024, vengo a prenderti!”. Gianmarco Tamberi insomma, è pronto a volare alto.