Finalmente è stata fatta chiarezza sul rapporto tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Sui due sono uscite tante voci negative in passato, relative anche ad una possibile rottura, poi invece sono venute fuori altre indiscrezioni sul possibile matrimonio. E ora è stato proprio lui a rompere il silenzio e a rispondere senza peli sulla lingua ad una domanda posta da Superguidatv, che lo ha intervistato in esclusiva durante la Mostra del Cinema di Venezia.

Avvicinato dai colleghi, il partner di Cecilia Rodriguez ha fatto capire quali siano le sue intenzioni. Ignazio Moser si è soffermato anche sul film In-Finiti, nel quale ha partecipato come attore: “Approcciarmi al mondo del cinema mi ha appassionato, come del resto tutte le nuove esperienze, ho affrontato anche questa con il massimo entusiasmo, mettendo tutto me stesso sul set. Io personalmente non mi vedevo bene, però dicono che il risultato finale sia venuto molto bene, quindi speriamo”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’annuncio di lui sulla coppia

Prima di parlare di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser nella sua conversazione con Superguidatv ha rivelato anche cosa succederà ad Ex on the beach, infatti non saranno più i presentatori: “Quest’anno no, abbiamo fatto tre stagioni. É stato un bellissimo progetto, una bellissima esperienza come conduttori, poi farlo insieme a Cecilia. Abbiamo preso entrambi tutto quello che c’era da prendere da quella esperienza, ora ci stiamo dedicando ad altri progetti”.

Poi la domanda più attesa sulla loro vita privata e le possibili nozze. Con la risposta di Ignazio che è stata inequivocabile: “Il gossip è ovunque, soprattutto per persone come noi. L’amore è la base, poi ci sono tante cose che mantengono vivo il rapporto”, mentre sulle voci che riguardano il matrimonio con Cecilia rivela: “Certo che ci sposiamo, lo faremo l’anno prossimo“. Quindi, manca solo la data ufficiale ma il 2024 sarà l’anno giusto per vederli all’altare.

Cecilia Rodriguez ha avuto in passato una lunga relazione con Francesco Monte, poi al Grande Fratello ha incontrato Ignazio e si sono perdutamente innamorati. Inizialmente si vociferava di un loro matrimonio programmato per il prossimo ottobre, invece ora Moser ha rivelato che sposerà Cecilia l’anno prossimo.